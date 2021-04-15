Начиная с сегодняшнего дня и до середины июня в лесах RMK по традиции приостановлены вырубки

RMK делает такой перерыв в весенне-летний сезон с 2002 года. Благодаря приостановлению рубки не нарушается покой живущих прежде всего в старых лесах птиц и животных в период их размножения. В то же время не повреждается почва во время влажного весеннего сезона.

«Во время перерыва в рубке в государственном лесу ведутся лесовосстановительные работы, и в этот период мы не рубим. Помимо посадки леса мы выполняем работы, необходимые для поддержания в порядке дорог, объектов и осушительных канав, а также по мере затвердевания почвы продолжаем вывозить ранее вырубленную древесину с лесосек», – пояснил член правления RMK Таво Ууэталу.

В этом году в государственном лесу будет высажено рекордное количество – 24 миллиона растений. Новое поколение лесов будет посажено примерно на 12 000 гектаров, из которых 400 гектаров образуют малоценные луга и кустарники, где раньше лес не рос.