Bolt выходит на рынок проката автомобилей в Эстонии

На автостоянке продающей автомобили Volkswagen компании Møller Auto в Мустамяэ появились автомобили, на которых написано Bolt Drive, в основном, это T-Roc, стоимость которых начинается с 18 000 евро.

Член правления Moller Auto Tallinn OÜ Тарви Хирв сказал, что по условиям договора он не может сказать, сколько автомобилей заказал Bolt, однако он отметил, что по планам компания может получить свои автомобили в апреле.

Представители Bolt были немногословны: пресс-секретарь предприятия Марилин Ноорем сказала ERR, что компания тестирует новую услугу, но больше ничего не добавила, пообещав сообщить, как только будет информация.