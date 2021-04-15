Чт, 15.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: неожиданные перемены на российской границе, отличившийся депутат Рийгикогу и система семейных врачей трещит по швам

Картина дня: неожиданные перемены на российской границе, отличившийся депутат Рийгикогу и система семейных врачей трещит по швам

Нарвский погранпункт. ФОТО: Ilja Smirnov/Põhjarannik

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 апреля.

При въезде в Россию неожиданно появилось требование, которое пока невозможно выполнить

14 апреля вышло постановление главы Роспотребнадзора, которое обязывает всех граждан России, которые въезжают в РФ любым транспортом или входят пешком, сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуги. Читать далее...

Депутат Рийгикогу практически буквально курит бамбук прямо на заседании парламента

Депутат Рийгикогу от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ сегодня нечаянно продемонстрировал, чем он, на самом деле, занимается во время парламентских обсуждений. Читать далее...

Система семейных врачей через пару лет может рухнуть

В ближайшие годы в каждом уездном центре может сложиться такая же ситуация, как сейчас в Выру: в январе там ушел на пенсию один семейный врач, летом уйдут еще два, при черном сценарии без присмотра останутся 3400 пациентов. Читать далее...

Эстония готовит обращение к Финляндии, чтобы создать возможность людям ездить домой и на работу

Сегодня на видеовстрече спикер Рийгикогу Юри Ратас обсудил со спикером парламента Финляндии Ану Вехвиляйнен ситуацию с пандемией в Эстонии и в Финляндии и вопросы, связанные с трудовой миграцией. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, включая 41-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 572, то есть 10,8% от общего количества. Читать далее...

Правительство: во вторник сообщим, какие ограничения уже можно снять

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Замешанного в допинг-скандале Андруса Веэрпалу на два года отстранили от спорта

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года запретил двукратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Андрусу Веэрпалу участвовать в международных соревнованиях в роли тренера или спортсмена. Читать далее...

Андрус Веэрпалу лишен двух государственных наград

Решением президента Керсти Кальюлайд виновный в пособничестве допингу лыжник Андрус Веэрпалу будет лишен двух государственных наград. Читать далее...

Некоторые работники скорой ищут новую работу, потому что не хотят вакцинироваться

Некоторые медики, работающие на скорой помощи, заявили о своем нежелании вакцинироваться от коронавируса и были крайне озабочены тем, что закон позволяет их в таком случае уволить. На данный момент главврач и руководитель Таллиннской скорой Рауль Адлас подтвердил, что некоторые его подчиненные и правда ищут новую работу, но пока что никого из-за отказа прививаться не увольняли. Читать далее...

Лийметс: Лавров воспользовался возможностью повторить российскую риторику

В прошлую пятницу министры иностранных дел Эстонии и России впервые поговорили друг с другом. Если Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел России с 2004 года, то Эва-Мария Лийметс возглавляет МИД Эстонии чуть более трех месяцев. Пять лет министры иностранных дел Эстонии и России не общались. Почему же только что вступившая в должность министр решила позвонить мастеру своего дела? Читать далее...

Работник нарвской скорой: порой люди срывают на нас напряжение, говорят, что коронавируса нет

Жители населенных пунктов давно привыкли к звукам сирены. Нас этим не удивишь. А когда вы, уважаемый читатель, слышите сирену и видите на улице своего города машину скорой помощи, какая мысль приходит вам в голову первой? Куда мчится скорая и чью жизнь спасают медики? Или, может быть, вы размышляете о том, какие шансы выжить у того, кто нуждается в помощи? Думаем ли мы о людях в красной униформе и о том, зачем им надо спасать других? Читать далее...

EKRE победила по очкам, позволив правящему союзу дышать свободнее

Страсти, разгоревшиеся вокруг Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, утихают. Если еще в понедельник глава парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас сообщил, что представленный правительством законопроект будет заблокирован, то к вчерашнему вечеру лед тронулся. Читать далее...

Министерство образования: госэкзамены в этом году будут добровольными

Рийгикогу одобрил изменения в законе, согласно которым в этом учебном году сдача государственных экзаменов не будет являться условием окончания гимназии. Изменения, обусловленные кризисом, вызванным коронавирусом, затронут также организацию оценивания в основных школах и гимназиях. Читать далее...

Кийк: Эстония отложит применение вакцины Janssen

На этой неделе в Эстонию поступят 2400 доз вакцины Janssen (Johnson & Johnson), которую планировалось использовать для живущих в Таллинне и Тарту людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также лежачих больных. Читать далее...

Коронавирус оставил Маарду без традиционной весенней ярмарки

Коронавирус не позволит провести в этом году в Маарду традиционную весеннюю ярмарку, которая должна была пройти с 13 по 14 мая. Читать далее...

Stockmann хочет построить на месте парковочного дома в центре Таллинна высотку с 250 квартирами

Представляющая Stockmann компания K-Projekt AS представила Таллиннскому департаменту городского планирования предложение о начале детальной планировки, цель которой — получить разрешение на расширение здания универмага и дополнительно разрешение на строительство 31-этажного жилого здания с одним подземным этажом. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back