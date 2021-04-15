Картина дня: неожиданные перемены на российской границе, отличившийся депутат Рийгикогу и система семейных врачей трещит по швам

При въезде в Россию неожиданно появилось требование, которое пока невозможно выполнить

14 апреля вышло постановление главы Роспотребнадзора, которое обязывает всех граждан России, которые въезжают в РФ любым транспортом или входят пешком, сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуги. Читать далее...

Депутат Рийгикогу практически буквально курит бамбук прямо на заседании парламента

Депутат Рийгикогу от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ сегодня нечаянно продемонстрировал, чем он, на самом деле, занимается во время парламентских обсуждений. Читать далее...

Система семейных врачей через пару лет может рухнуть

В ближайшие годы в каждом уездном центре может сложиться такая же ситуация, как сейчас в Выру: в январе там ушел на пенсию один семейный врач, летом уйдут еще два, при черном сценарии без присмотра останутся 3400 пациентов. Читать далее...

Эстония готовит обращение к Финляндии, чтобы создать возможность людям ездить домой и на работу

Сегодня на видеовстрече спикер Рийгикогу Юри Ратас обсудил со спикером парламента Финляндии Ану Вехвиляйнен ситуацию с пандемией в Эстонии и в Финляндии и вопросы, связанные с трудовой миграцией. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались семь человек с коронавирусом, включая 41-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 572, то есть 10,8% от общего количества. Читать далее...

Правительство: во вторник сообщим, какие ограничения уже можно снять

Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...

Замешанного в допинг-скандале Андруса Веэрпалу на два года отстранили от спорта

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года запретил двукратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Андрусу Веэрпалу участвовать в международных соревнованиях в роли тренера или спортсмена. Читать далее...

Андрус Веэрпалу лишен двух государственных наград

Решением президента Керсти Кальюлайд виновный в пособничестве допингу лыжник Андрус Веэрпалу будет лишен двух государственных наград. Читать далее...

Некоторые работники скорой ищут новую работу, потому что не хотят вакцинироваться

Некоторые медики, работающие на скорой помощи, заявили о своем нежелании вакцинироваться от коронавируса и были крайне озабочены тем, что закон позволяет их в таком случае уволить. На данный момент главврач и руководитель Таллиннской скорой Рауль Адлас подтвердил, что некоторые его подчиненные и правда ищут новую работу, но пока что никого из-за отказа прививаться не увольняли. Читать далее...

Лийметс: Лавров воспользовался возможностью повторить российскую риторику