Картина дня: неожиданные перемены на российской границе, отличившийся депутат Рийгикогу и система семейных врачей трещит по швам
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 апреля.
14 апреля вышло постановление главы Роспотребнадзора, которое обязывает всех граждан России, которые въезжают в РФ любым транспортом или входят пешком, сдать тест на коронавирус и загрузить его результат на портал Госуслуги. Читать далее...
Депутат Рийгикогу от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ сегодня нечаянно продемонстрировал, чем он, на самом деле, занимается во время парламентских обсуждений. Читать далее...
В ближайшие годы в каждом уездном центре может сложиться такая же ситуация, как сейчас в Выру: в январе там ушел на пенсию один семейный врач, летом уйдут еще два, при черном сценарии без присмотра останутся 3400 пациентов. Читать далее...
Сегодня на видеовстрече спикер Рийгикогу Юри Ратас обсудил со спикером парламента Финляндии Ану Вехвиляйнен ситуацию с пандемией в Эстонии и в Финляндии и вопросы, связанные с трудовой миграцией. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 572, то есть 10,8% от общего количества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Читать далее...
Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS) на два года запретил двукратному олимпийскому чемпиону в лыжных гонках Андрусу Веэрпалу участвовать в международных соревнованиях в роли тренера или спортсмена. Читать далее...
Решением президента Керсти Кальюлайд виновный в пособничестве допингу лыжник Андрус Веэрпалу будет лишен двух государственных наград. Читать далее...
Некоторые медики, работающие на скорой помощи, заявили о своем нежелании вакцинироваться от коронавируса и были крайне озабочены тем, что закон позволяет их в таком случае уволить. На данный момент главврач и руководитель Таллиннской скорой Рауль Адлас подтвердил, что некоторые его подчиненные и правда ищут новую работу, но пока что никого из-за отказа прививаться не увольняли. Читать далее...
В прошлую пятницу министры иностранных дел Эстонии и России впервые поговорили друг с другом. Если Сергей Лавров занимает должность министра иностранных дел России с 2004 года, то Эва-Мария Лийметс возглавляет МИД Эстонии чуть более трех месяцев. Пять лет министры иностранных дел Эстонии и России не общались. Почему же только что вступившая в должность министр решила позвонить мастеру своего дела? Читать далее...
Жители населенных пунктов давно привыкли к звукам сирены. Нас этим не удивишь. А когда вы, уважаемый читатель, слышите сирену и видите на улице своего города машину скорой помощи, какая мысль приходит вам в голову первой? Куда мчится скорая и чью жизнь спасают медики? Или, может быть, вы размышляете о том, какие шансы выжить у того, кто нуждается в помощи? Думаем ли мы о людях в красной униформе и о том, зачем им надо спасать других? Читать далее...
Страсти, разгоревшиеся вокруг Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, утихают. Если еще в понедельник глава парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас сообщил, что представленный правительством законопроект будет заблокирован, то к вчерашнему вечеру лед тронулся. Читать далее...
Рийгикогу одобрил изменения в законе, согласно которым в этом учебном году сдача государственных экзаменов не будет являться условием окончания гимназии. Изменения, обусловленные кризисом, вызванным коронавирусом, затронут также организацию оценивания в основных школах и гимназиях. Читать далее...
На этой неделе в Эстонию поступят 2400 доз вакцины Janssen (Johnson & Johnson), которую планировалось использовать для живущих в Таллинне и Тарту людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также лежачих больных. Читать далее...
Коронавирус не позволит провести в этом году в Маарду традиционную весеннюю ярмарку, которая должна была пройти с 13 по 14 мая. Читать далее...
Представляющая Stockmann компания K-Projekt AS представила Таллиннскому департаменту городского планирования предложение о начале детальной планировки, цель которой — получить разрешение на расширение здания универмага и дополнительно разрешение на строительство 31-этажного жилого здания с одним подземным этажом. Читать далее...