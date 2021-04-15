Андрус Веэрпалу лишен двух государственных наград

Андрус Веэрпалу должен вернуть вернуть орден Эстонского Красного Креста I степени, присвоенный в 2002 году, и орден Белой Звезды I степени, врученный ему в 2006 году.

Согласно закону о наградах, президент может принять решение об отзыве наград, если последующее поведение человека было настолько недостойным, что исключает присуждение наград.

Подразделение допинга Международного спортивного арбитражного суда CAS наложило двухлетний запрет на участие Веэрпалу во всех соревнованиях Международной лыжной ассоциации FIS из-за допингового скандала.

По данным Международной лыжной ассоциации (FIS), Веэрпалу нарушил антидопинговые правила, помогая посредничать в получении спортсменами допинга и скрывать использование ими запрещенных веществ.

Из-за выявленных нарушений Веэрпалу не может участвовать в соревнованиях под эгидой FIS до 17 марта 2023 года ни в качестве тренера, ни в качестве спортсмена. Обжаловать решение CAS он не стал.

Как сообщает FIS на своем сайте, 50-летний Веэрпалу не оспаривал это решение и оно вступило в силу. Запрет, наложенный на Веэрпалу, действует до 17 марта 2023 года.