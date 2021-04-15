Lidl предупреждает жителей Эстонии о мошеннической схеме в WhatsApp

В предприятие поступила информация о том, что приложение для обмена сообщениями WhatsApp распространяет фейковые сообщения о праздновании 50-летия, содержащие название и символику компании. Перейдя по ссылке, участник должен ввести свои личные и банковские реквизиты. Lidl Eesti сообщает, что Lidl не проводит таких розыгрышей или кампаний - речь идет о мошеннической схеме.