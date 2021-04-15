Lidl предупреждает жителей Эстонии о мошеннической схеме в WhatsApp
Lidl предупреждает, что в среде WhatsApp от имени компании распространяются мошеннические сообщения с обещаниями различных подарков.
Lidl предупреждает, что в среде WhatsApp от имени компании распространяются мошеннические сообщения с обещаниями различных подарков.
В предприятие поступила информация о том, что приложение для обмена сообщениями WhatsApp распространяет фейковые сообщения о праздновании 50-летия, содержащие название и символику компании. Перейдя по ссылке, участник должен ввести свои личные и банковские реквизиты. Lidl Eesti сообщает, что Lidl не проводит таких розыгрышей или кампаний - речь идет о мошеннической схеме.
Lidl просит всех, кто получил подобную игру в сообщении, игнорировать ее, не делиться ею, не переходить по этой ссылке или не делиться личной информацией.
Lidl Eesti также сообщила об инциденте в Департамент государственных информационных систем.