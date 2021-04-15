Чт, 15.04.2021
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США объявили о высылке десяти российских дипломатов

Флаг США. ФОТО: Rogelio V. Solis/AP

В рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии, пишет РБК.

«Соединенные Штаты высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В состав персонала входят представители российских спецслужб», — говорится в указе президента Джо Байдена.

Ранее Reuters и Bloomberg сообщали, что США собираются ввести новую порцию санкций против России, в перечне которых была и высылка десяти российских дипломатов.

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