США объявили о высылке десяти российских дипломатов
В рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии, пишет РБК.
В рамках нового пакета санкций против России Белый дом объявил о высылке из США десяти сотрудников российской дипломатической миссии, пишет РБК.
«Соединенные Штаты высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В состав персонала входят представители российских спецслужб», — говорится в указе президента Джо Байдена.