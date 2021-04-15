В Эстонии активизировались клещи

«Клещи становятся активными, когда температура земли составляет плюс пять градусов, поэтому теперь следует серьезно относиться к риску клещей в природе», - пояснила главный специалист отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Юта Варьяс.

Клещи вызывают у человека два серьезных заболевания: болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Для предотвращения клещевого энцефалита есть вакцина, но вакцины от клещевого боррелиоза или болезни Лайма не существует.

Варьяс рекомендует не имеющим прививки от энцефалита немедленно начать вакцинацию. «Вакцины против клещевого энцефалита очень эффективны: надлежащий иммунитет дают 95 процентов прививок », - сказала она.