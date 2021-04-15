В Эстонии активизировались клещи
Поскольку погода теплеет, уже стоит обращать внимание на риск клещей, пишет Postimees.
Поскольку погода теплеет, уже стоит обращать внимание на риск клещей, пишет Postimees.
«Клещи становятся активными, когда температура земли составляет плюс пять градусов, поэтому теперь следует серьезно относиться к риску клещей в природе», - пояснила главный специалист отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Юта Варьяс.
Клещи вызывают у человека два серьезных заболевания: болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Для предотвращения клещевого энцефалита есть вакцина, но вакцины от клещевого боррелиоза или болезни Лайма не существует.
Варьяс рекомендует не имеющим прививки от энцефалита немедленно начать вакцинацию. «Вакцины против клещевого энцефалита очень эффективны: надлежащий иммунитет дают 95 процентов прививок », - сказала она.
В этом году болезнь Лайма диагностировали 149 раз. Заболевание также диагностируется в зимние месяцы и, вероятно, является результатом прошлогодний действий клещей. В прошлом году было выявлено 70 случаев клещевого энцефалита и 2528 случаев клещевого боррелиоза.