Заправки вновь подняли стоимость бензина
Еще в четверг утром литр бензина с октановым числом 95 на эстонских заправках стоил 1,354 евро, то днем, например на АЗС Alexela -1,399 евро. Стоимость дизельного топлива пока не изменилась.
Еще в четверг утром литр бензина с октановым числом 95 на эстонских заправках стоил 1,354 евро, то днем, например на АЗС Alexela -1,399 евро. Стоимость дизельного топлива пока не изменилась.
Бензин 98 марки стоит 1,449 евро, пишет Rus.ERR.
Стоимость дизельного топлива осталась на уровне 1,199 евро за литр.
Если на некоторых заправках цены еще на прежнем уровне, то на АЗС Neste на Суур-Амеэрика после обеда цены выросли.