Эстонский паспорт занял 11-е место в мировом рейтинге

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов стран мира за 2021 год, в котором паспорт Финляндии разделил четвертое место с Италией, Испанией и Люксембургом. Граждане этих стран могут посетить без визы 190 стран. Позиция Финляндии не изменилась с прошлого года, передает Yle.

Финский паспорт открывает наибольшие возможности для безвизовых путешествий из паспортов Северных стран. Дания оказалась на 5 месте со 189 государствами, Швеция – на 6 месте (188), Норвегия – на восьмом (186), а Исландия – на одиннадцатом (182). Из ближайших соседей Финляндии Эстония разделила 11 строчку с Словенией и Латвией, а Россия – 48 строчку с Микронезией (118 безвизовых стран).

Лидером рейтинга четвертый год подряд становится Япония. Нижние позиции занимают преимущественно арабские и африканские страны. На последнем месте находится Афганистан, граждане которого могут посетить без визы лишь 24 страны мира.

Индекс паспортов от Henley составляется уже 16 лет. Компания получает сведения из базы данных по визовым требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и проверяет их по независимым источникам. К безвизовому въезду приравнивается виза на границе или электронная система преавторизации путешественников вроде американской ESTA или австралийской eVisitor. При этом электронная виза, которая одобряется властями принимающей страны, засчитывает за обычный визовый режим.