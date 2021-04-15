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  • На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина

На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина

ФОТО: Скриншот из видео

15 апреля на YouTube канале Алексея Навального появилось новое видео-расследование «Тайна валдайской дачи Путина», сообщает RUS TVNET.

В описании к видео указано, что заявления российской пропаганды о том, что президента России Владимира Путина не интересует роскошь - ложь, а в доказательство этого авторы ролика предлагают «отправиться» в официальную резиденцию Путина на Валдае.

Видео: «Тайна валдайской дачи Путина»

Дополнительно к видео авторы дали ссылку на полноценное расследование в текстовом формате с примерами документов, планов и прочего.​

В конце описания авторы пишут: «Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден [из тюрьмы]».

Меньше, чем за час видео собрало больше 270 тыс. просмотров и 43 тыс. лайков.

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