На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина

В описании к видео указано, что заявления российской пропаганды о том, что президента России Владимира Путина не интересует роскошь - ложь, а в доказательство этого авторы ролика предлагают «отправиться» в официальную резиденцию Путина на Валдае.

Видео: «Тайна валдайской дачи Путина»

Дополнительно к видео авторы дали ссылку на полноценное расследование в текстовом формате с примерами документов, планов и прочего.​

В конце описания авторы пишут: «Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден [из тюрьмы]».