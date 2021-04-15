На канале Навального вышло новое расследование - на этот раз про валдайскую дачу Путина
15 апреля на YouTube канале Алексея Навального появилось новое видео-расследование «Тайна валдайской дачи Путина», сообщает RUS TVNET.
15 апреля на YouTube канале Алексея Навального появилось новое видео-расследование «Тайна валдайской дачи Путина», сообщает RUS TVNET.
В описании к видео указано, что заявления российской пропаганды о том, что президента России Владимира Путина не интересует роскошь - ложь, а в доказательство этого авторы ролика предлагают «отправиться» в официальную резиденцию Путина на Валдае.
Видео: «Тайна валдайской дачи Путина»
Дополнительно к видео авторы дали ссылку на полноценное расследование в текстовом формате с примерами документов, планов и прочего.
В конце описания авторы пишут: «Только от нас зависит, когда Алексей будет освобожден [из тюрьмы]».
Меньше, чем за час видео собрало больше 270 тыс. просмотров и 43 тыс. лайков.