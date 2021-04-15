Департамент: после введения первой дозы имеющихся вакцин защита достигает почти 80%
После введения первой дозы используемых в Эстонии вакцин от коронавируса достигается почти 80% защита, пишет Rus.ERR.
После введения первой дозы используемых в Эстонии вакцин от коронавируса достигается почти 80% защита, пишет Rus.ERR.
Главный специалист отделения инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане сказала в программе Terevisioon, что эффективность у вакцин немного отличается.
"Мы знаем, что после введения первой дозы вакцин Pfizer и Moderna защита составляет около 80%. У AstraZeneca - 76%. Мы видим, что все вакцины эффективны в предотвращении тяжелых форм болезни", - пояснила Кярблане.