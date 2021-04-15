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  • Департамент: после введения первой дозы имеющихся вакцин защита достигает почти 80%

Департамент: после введения первой дозы имеющихся вакцин защита достигает почти 80%

Вакцинация. ФОТО: Marko Saarm

После введения первой дозы используемых в Эстонии вакцин от коронавируса достигается почти 80% защита, пишет Rus.ERR.

Главный специалист отделения инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане сказала в программе Terevisioon, что эффективность у вакцин немного отличается.

"Мы знаем, что после введения первой дозы вакцин Pfizer и Moderna защита составляет около 80%. У AstraZeneca - 76%. Мы видим, что все вакцины эффективны в предотвращении тяжелых форм болезни", - пояснила Кярблане.

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