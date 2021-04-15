Вотум недоверия мэру Пярну провалился
Попытка оппозиции сместить с поста мэра Пярну Ромека Козенкраниуса не удалась. Недоверие градоначальнику выразили 19 из 39 депутатов горсобрания. В поддержку Козенкраниуса выступили 20 депутатов.
Попытка оппозиции сместить с поста мэра Пярну Ромека Козенкраниуса не удалась. Недоверие градоначальнику выразили 19 из 39 депутатов горсобрания. В поддержку Козенкраниуса выступили 20 депутатов.
Таким образом, для ухода Ромека Козенкраниуса в отставку не хватило одного голоса.
Почти месяц назад 19 оппозиционных депутатов из Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии подали заявление о вотуме недоверия мэру из-за споров вокруг недвижимости по адресу улица Лоотси, 10.
В коалицию входят 20 депутатов из Центристской партии, избирательного союза "Пярну объединяет" и Консервативной народной партии (EKRE).
Это уже вторая неудавшаяся попытка оппозиции сместить Козенкраниуса, первая была предпринята в феврале-марте 2020 года.