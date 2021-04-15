Чт, 15.04.2021
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Вотум недоверия мэру Пярну провалился

Попытка оппозиции сместить с поста мэра Пярну Ромека Козенкраниуса не удалась. Недоверие градоначальнику выразили 19 из 39 депутатов горсобрания. В поддержку Козенкраниуса выступили 20 депутатов.

Таким образом, для ухода Ромека Козенкраниуса в отставку не хватило одного голоса.

Почти месяц назад 19 оппозиционных депутатов из Партии реформ, Isamaa и Социал-демократической партии подали заявление о вотуме недоверия мэру из-за споров вокруг недвижимости по адресу улица Лоотси, 10.

В коалицию входят 20 депутатов из Центристской партии, избирательного союза "Пярну объединяет" и Консервативной народной партии (EKRE).

Это уже вторая неудавшаяся попытка оппозиции сместить Козенкраниуса, первая была предпринята в феврале-марте 2020 года.

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