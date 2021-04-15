Ляэне-Таллиннская центральная больница приглашает на прививку вакциной Pfizer
Ляэне-Таллиннская центральная больница сообщила в социальных сетях, что ждет на прививку вакциной Pfizer/BioNTech тех, кто старше 60.
Ляэне-Таллиннская центральная больница сообщила в социальных сетях, что ждет на прививку вакциной Pfizer/BioNTech тех, кто старше 60.
Через государственную дигирегистратуру (https://www.digiregistratuur.ee) на вакцинацию, которая будет проходить 19 и 20 апреля, могут забронировать время люди, относящиеся к группе риска COVID-19, родившиеся в 1956 году и ранее, а также те, кто родился в 1961 году и ранее.
Вакцинация будет проходить в поликлинике инфекционной клиники Ляэне-Таллиннской центральной больницы на первом этаже, адрес - Палдиское шоссе, 62.
Если вы не можете прийти на вакцинацию в назначенное время, больница просит аннулировать свое время в дигирегистратуре.