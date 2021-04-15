Ляэне-Таллиннская центральная больница приглашает на прививку вакциной Pfizer

Через государственную дигирегистратуру (https://www.digiregistratuur.ee) на вакцинацию, которая будет проходить 19 и 20 апреля, могут забронировать время люди, относящиеся к группе риска COVID-19, родившиеся в 1956 году и ранее, а также те, кто родился в 1961 году и ранее.