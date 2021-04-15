Фото ⟩ Недалеко от порта Рохукюла спасли выпавших из лодки людей
Недалеко от порта Рохукюла вертолет Департамента полиции и погранохраны искал упавших в море людей. Паромное сообщение было приостановлено почти на полчаса, пишет Postimees.
Недалеко от порта Рохукюла вертолет Департамента полиции и погранохраны искал упавших в море людей. Паромное сообщение было приостановлено почти на полчаса, пишет Postimees.
Паром на Хийумаа, который должен был отправляться в 17.30, смог отправиться в путь только в 17.56. По словам очевидцев, возле порта Рохукюла можно увидеть вертолет, скорую помощь и полицию.
По словам пресс-секретаря полиции, в 16.24 в Центр тревоги сообщили, что на расстоянии километра от берега из лодки выпали мужчина и женщина. «К настоящему моменту мужчина и женщина под присмотром скорой», - добавил пресс-секретарь.