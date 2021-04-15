Аргентина сообщила о риске возникновения кровотечений после применения "Спутника V"

В отчете о безопасности вакцин минздрава Аргентины содержатся данные о двух случаях иммунной тромбоцитопении, предположительно связанных с применением российского препарата "Спутник V", передает NEWSru.com.

Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона инъекций. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев.

В статистике также приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": кроме тромбоцитопении, речь идет о пяти случаях анафилаксии (критически опасной аллергической реакции).

Заболевание вызывает снижение уровня тромбоцитов, что в свою очередь может привести к кровотечениям и тромбозам.

Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобным синдромом, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.

В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 - от компании AstraZeneca - связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".