16 апреля 2021, 7:57
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Репортаж ⟩ Телефон семейных врачей 1220 пользуется бешеным спросом, люди интересуются, какая вакцина лучше
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Два года назад частное медицинское предприятие Confido выкупило OÜ Arstlik Perenõuandla, которое предлагало услугу консультационной линии семейных врачей.
Для многих стало уже привычным набирать 1220 (+372 634 66 30) в выходной день, когда у ребенка поднялась температура или нужно получить рецепт на лекарство. С недавних пор по этому телефону стало возможным получить и направление на ковид-тест. Но кто работает на этой линии, на которую можно позвонить 24/7?
Я прихожу в колл-центр консультационной линии семейных врачей, который находится в здании Confido, в среду в пять часов дня. В данный момент на линии одновременно находятся пять консультантов: кто-то работает из дома, кто-то из офиса. В первом кабинете, куда я захожу, сидит Хели, она в медицине уже 30 лет, консультационный телефон семейных врачей для нее — подработка в течение пяти последних лет. После основной работы она надевает наушники с микрофоном и начинает принимать звонки. Следующие шесть часов она отвечает на совершенно разные вопросы, начиная с того, что делать, если уже несколько дней болит рука и заканчивая тем, какая вакцина лучше.