Для многих стало уже привычным набирать 1220 (+372 634 66 30) в выходной день, когда у ребенка поднялась температура или нужно получить рецепт на лекарство. С недавних пор по этому телефону стало возможным получить и направление на ковид-тест. Но кто работает на этой линии, на которую можно позвонить 24/7?

Для подписчиков

Я прихожу в колл-центр консультационной линии семейных врачей, который находится в здании Confido, в среду в пять часов дня. В данный момент на линии находится одновременно пять консультантов, кто-то работает из дома, кто-то из офиса. В первом кабинете, куда я захожу, сидит Хели, она работает в медицине 30 лет, консультационный телефон семейных врачей для нее — это подработка уже пять лет. После основной работы она надевает наушники с микрофоном и начинает принимать звонки. Следующие шесть часов она отвечает на совершенно разные вопросы, начиная с того, что делать, если уже несколько дней болит рука и заканчивая тем, какая вакцина лучше.