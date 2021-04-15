Таллинн субсидирует услугу супервизии для работников по уходу

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, целью супервизии является поддержка душевного здоровья сотрудников, занимающихся оказанием услуг на дому, которые работают в условиях сильного стресса.

«В Таллинне более тысячи горожан нуждаются в уходе на дому, и эту услугу им оказывают 160 специалистов, - сказала Бетина Бешкина. – Именно они ежедневно или несколько раз в неделю, в зависимости от потребности клиентов, приходят к ним на дом и помогают справиться с житейскими и бытовыми сложностями. В наше время работники, оказывающие услугу ухода на дому, так же, как и все представители социальной сферы, вносят важный вклад в благополучие города и горожан. Но уже сейчас многим их этих сотрудников самим необходима профилактическая психологическая поддержка. Мы хотим предотвратить профессиональное выгорание среди наших специалистов, и именно поэтому организуем в этом году для наших работников по уходу, оказывающих услугу на дому, психологические консультации, так называемую, супервизию».

Ситуация, в которой кто-то из работников постоянно либо испытывает симптомы коронавируса, либо является близкоконтактным с заболевшим, либо по какой-то иной связанной со здоровьем причине не может находиться на рабочем месте, способствует тому, что из-за большого стресса сотрудники по уходу на дому вынуждены брать длительные больничные листы или, не справившись с ситуацией, увольняться с работы. Это влечет за собой увеличение нагрузки остальных работников и большое напряжение. Многие работники по уходу уже в пенсионном возрасте и больше не хотят выполнять работу с высоким уровнем стресса на передовой, из-за чего их очень сложно мотивировать продолжать работать в условиях коронакризиса. В то же время речь идет об обученных профессионалах в своей области, и поиск и обучение новых сотрудников крайне ресурсоемкий процесс.

В феврале Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения картографировал вместе с руководителями услуги по уходу на дому потребность в супервизии, в результате оказалось, что в этом году нуждаются и получат услугу супервизии 73 работника по уходу.