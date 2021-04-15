Таллинн субсидирует услугу супервизии для работников по уходу
Таллиннская городская управа выделила из резервного фонда 17 000 евро на организацию услуги супервизии для сотрудников по уходу на дому.
Таллиннская городская управа выделила из резервного фонда 17 000 евро на организацию услуги супервизии для сотрудников по уходу на дому.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, целью супервизии является поддержка душевного здоровья сотрудников, занимающихся оказанием услуг на дому, которые работают в условиях сильного стресса.
«В Таллинне более тысячи горожан нуждаются в уходе на дому, и эту услугу им оказывают 160 специалистов, - сказала Бетина Бешкина. – Именно они ежедневно или несколько раз в неделю, в зависимости от потребности клиентов, приходят к ним на дом и помогают справиться с житейскими и бытовыми сложностями. В наше время работники, оказывающие услугу ухода на дому, так же, как и все представители социальной сферы, вносят важный вклад в благополучие города и горожан. Но уже сейчас многим их этих сотрудников самим необходима профилактическая психологическая поддержка. Мы хотим предотвратить профессиональное выгорание среди наших специалистов, и именно поэтому организуем в этом году для наших работников по уходу, оказывающих услугу на дому, психологические консультации, так называемую, супервизию».
Ситуация, в которой кто-то из работников постоянно либо испытывает симптомы коронавируса, либо является близкоконтактным с заболевшим, либо по какой-то иной связанной со здоровьем причине не может находиться на рабочем месте, способствует тому, что из-за большого стресса сотрудники по уходу на дому вынуждены брать длительные больничные листы или, не справившись с ситуацией, увольняться с работы. Это влечет за собой увеличение нагрузки остальных работников и большое напряжение. Многие работники по уходу уже в пенсионном возрасте и больше не хотят выполнять работу с высоким уровнем стресса на передовой, из-за чего их очень сложно мотивировать продолжать работать в условиях коронакризиса. В то же время речь идет об обученных профессионалах в своей области, и поиск и обучение новых сотрудников крайне ресурсоемкий процесс.
В феврале Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения картографировал вместе с руководителями услуги по уходу на дому потребность в супервизии, в результате оказалось, что в этом году нуждаются и получат услугу супервизии 73 работника по уходу.
На базе проведенного картографирования и обратной связи с февраля этого года услугу супервизии получают также около 70 столичных работников службы защиты детей и социальных работников.