В резко затормозившем автобусе пострадал пассажир
В четверг, 15 апреля, в столичном районе Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе пострадала пассажирка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В четверг, 15 апреля, в столичном районе Ласнамяэ в резко затормозившем автобусе пострадала пассажирка, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 14.50 на улице Раадику у здания номер 8/1. Со второстепенной дороги перед автобусом Solaris, которым управлял 70-летний мужчина, выехал автомобиль. В результате резкого торможения находившаяся в салоне автобуса 37-летняя женщина упала и получила травмы.
Скорая помощь доставила пассажирку в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.