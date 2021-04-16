Украина снова потребовала членства в ЕС и НАТО

"Мы не можем бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro накануне встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу, 16 апреля.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главами МИД стран Балтии заявил, что Москва открыто угрожает Киеву войной и разрушением украинского государства. "Красная линия для Украины - наша государственная граница. Если Россия перейдет эту черту, она пострадает", - добавил Кулеба.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил солидарность Запада с Киевом. "Украина никогда не останется одна", - заверил Ландсбергис.

Меркель и Байден призывают Путина отвести войска

Сообщения о переброске войск РФ к границе с Украиной появились в начале апреля. Киев обвинил Москву в размещении на украинских границах и в аннексированном Крыму более 80 тысяч военнослужащих. По оценке временной поверенной в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, Россия разместила в регионе от 15 до 25 тысяч солдат. Ряд высокопоставленных чиновников Соединенных Штатов и Евросоюза уже выразили обеспокоенность ситуацией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден 14 апреля призвали Россию отвести войска от украинской границы, поскольку, как подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, лишь так можно достичь "деэскалации ситуации".