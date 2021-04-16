С пятницы школьные медсестры проводят тестирование на коронавирус среди сдающих госэкзамен

Для исключения распространения коронавируса школьные медсестры в сотрудничестве с персоналом школ протестируют более 2000 абитуриентов на коронавирус, поскольку уже в понедельник состоится первый весенний госэкзамен.

Для сдающих государственные экзамены тестирование является добровольным и оно проходит по всей Эстонии. В школах Таллинна процедуру тестирования проводят школьные медсестры за три дня перед экзаменом.

По словам руководителя фонда Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп, привлечение медсестер обеспечивает школам безопасное и корректное проведение тестирования, что обеспечивает заслуживающий доверия результат. "Школьные медсестры подготовлены к тестированию и учащиеся, которые и так взбудоражены грядущим экзаменом, не должны дополнительно переживать еще о чем-то - им просто нужно придти в назначенное время в школу на тестирование", - сказала она.

Сама процедура проходит быстро и просто и предусматривается, что ученик ее делает сам. "Пробы берут из жидкости после полоскания горла, которая отправляется в лабораторию Synlab, где их и анализируют. Учащиеся узнают результаты тестирования через 24 часа", - описывает Лепп путь от взятия проб до результата.

"Пробная процедура тестирования показала, что не каждый ученик может полностью сам справиться с тестированием и поэтому необходима помощь. С помощью школьных медсестер весь процесс проходит быстрее. Взятие проб в школах организовано так, чтобы заполняемость помещений была бы 25%, внутри помещений нужно использовать маску и соблюдать правило 2+2. Для сохранения дистанции для тестирования отведены крупные помещения - по большей части актовые залы и столовые, а в двух школах тестирование организуют во дворе", - пояснила Лепп усилия школ по обеспечению безопасности.

Абитуриенты смогут узнать результат на digilugu.ee и через мобильное приложение TESTI примерно через 24 часа. В случае негативного результата тестируемый получит СМС на телефон, который был указан при регистрации на тестирование. При позитивной результате абитуриенту позвонит робот Synlab. Экзаменуемый должен остаться в самоизоляции и экзамены можно будет сдать в дополнительное время. Пограничный результат очень редок - в этом случае Synlab свяжется с абитуриентом.

Если результат не поступил в течение 24 часов, необходимо позвонить в обслуживание клиентов Synlab 646 4882 (Пн.-Пт. 8-18, Сб.-Вс. 10-16) или написать на адрес klienditugi@synlab.ee, обязательно вместе с описанием проблемы указав свое имя, личный код и телефонный номер.