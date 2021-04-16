Оборот грузоперевозок по эстонской железной дороге вырос более чем на 40%

"Первый квартал этого года показал хороший рост показателей объемов грузоперевозок. Задают тон местные перевозки, объем которых в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос более чем в два раза", - пояснил председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн.

Оборот транзитных перевозок составил за три месяца 2,7 млн тонн, на 36% больше, чем за тот же период 2020 года.

Оборот контейнерных перевозок за два месяца сократился на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 9500 TEU.