Оборот грузоперевозок по эстонской железной дороге вырос более чем на 40%
За первые три месяца года оборот грузоперевозок по эстонской железной дороге вырос в годовом сравнении на 43% до 3,6 млн тонн, пишет Rus.ERR.
За первые три месяца года оборот грузоперевозок по эстонской железной дороге вырос в годовом сравнении на 43% до 3,6 млн тонн, пишет Rus.ERR.
"Первый квартал этого года показал хороший рост показателей объемов грузоперевозок. Задают тон местные перевозки, объем которых в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос более чем в два раза", - пояснил председатель правления Eesti Raudtee Кайдо Циммерманн.
Оборот транзитных перевозок составил за три месяца 2,7 млн тонн, на 36% больше, чем за тот же период 2020 года.
Оборот контейнерных перевозок за два месяца сократился на 25% по сравнению с прошлым годом и составил 9500 TEU.
За три первых месяца года местными железнодорожными маршрутами воспользовались 1,2 млн пассажиров - на 33% меньше в годовом сравнении.