Фото и видео ⟩ «Бог помог мне»: Олег Пятницкий вышел на свободу после 38 лет заключения

«До меня пока это не дошло», - сказал 61-летний Пятницкий изданию Postimees, выходя из тюремных ворот вместе с двумя прибывшими из Lootuse küla сопровождающими. За воротами прятавшего лицо за солнечными очками и маской мужчину ждали также два гостя, крепкие объятия и торт с кремом.

«Одно я знаю точно: в моей жизни бог совершил великий поступок, так как я освободился только по его милости, а не благодаря прокурору, судьи или кому-то еще. Я благодарен за это богу», - добавил теперь уже бывший заключенный.

Олег Пятницкий. ФОТО: Margus Ansu / Tartu Postimees

В конце марта криминальная коллегия Тартуского окружного суда заявила, что уездный суд совершил ошибку, когда отказал в условно-досрочном освобождении отбывающему пожизненный срок Олегу Пятницкому, несмотря на множество положительных доводов в его пользу.

Коллегия считает, что обстоятельства преступления Пятницкого, если их рассматривать по отдельности, после столь долгого срока заключения не позволяют считать риск рецидивизма слишком высоким для УДО. Цели его наказания достигнуты и, по мнению суда, он больше не представляет для общества такой опасности, чтобы его освобождение было исключено.

«Пожизненное тюремное заключение — это безусловно редкое наказание, поэтому и преступления, приведшие к нему, очень сильно отличаются от среднего показателя. Тем не менее, это не значит, что освобождение отбывающего подобное заключение возможно только в теории и что на практике оно скорее невозможно», - пояснил суд.

По мнению окружного суда, крайне вероятно, что Пятницкий в дальнейшем будет воздерживаться от преступлений и вести законопослушную жизнь. По оценке коллегии, риск рецидивизма является низким, что подтверждается поведением Пятницкого во время отбытия наказания и тем обстоятельством, что его поведение и образ мышления ориентированы на законопослушность.

Суд отметил, что в течение 38 лет заключения в отношении Пятницкого проведен ряд реабилитирующих действий и после последнего преступления, совершенного в 2002 году, его поведение было безупречным. Он участвовал в трудовой занятости, прошел языковое обучение и участвовал в ряде социальных программ, в каждой из которых отзывы были положительными — он откровенно говорит о совершенных преступлениях, осознает причины их совершения, искренне о них сожалеет и намерен в дальнейшем вести законопослушную жизнь.

Суд освободил Пятницкого условно-досрочно с семилетним испытательным сроком и дополнительными контрольными условиями, в соответствии с которыми он должен проживать по определенному адресу и выполнять установленные пробацией требования. Кроме того, Пятницкий не может в течение этого срока без разрешения покидать территорию Эстонии или употреблять алкоголь. Пятницкий также обязан участвовать в социальной программе, а в течение первых 10 месяцев он будет находиться под электронным надзором. После освобождения Пятницкий отправиться в реабилитационный центр, чтобы заняться снижением рисков, связанных с трудностями адаптации.

Если Пятницкий нарушит правила испытательного срока, его могут вернуть в тюрьму на пожизненное заключение, но если он совершит новое преступление, он непременно продолжит отбывать пожизненный срок.

Пятницкого приговорили к четырем годам тюрьмы за грабеж по решению Верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.

Два года спустя его признали виновным в совершенных в тюрьме убийстве, краже, изнасиловании, удовлетворении половой страсти неестественным способом и хулиганстве и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Осенью 1992 года Верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже второго товарища по заключению и приговорил его к смертной казни.

По решению президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года назначенную Пятницкому смертную казнь заменили пожизненным лишением свободы в тюрьме закрытого типа.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в причинении тяжелых физических травм другому заключенному и приговорил его к 9 годам тюрьмы, но этот срок сочли покрытым пожизненным тюремным сроком.