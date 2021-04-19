В каком интернет-магазине покупать безопасно?

Для того чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении покупок через Интернет, интернет-магазинам, отвечающим соответствующим критериям, Эстонский союз интернет-торговли выдает знак доверия „Безопасное место для покупок“. По словам исполнительного директора союза Тыну Вяэта, покупки через Интернет демонстрируют тенденцию к росту, и это в свою очередь приводит к появлению новых интернет-магазинов и дает возможность совершать покупки по всему миру. «Не все из них в своей деятельности на сто процентов исходят из действующего законодательства и учитывают все права покупателей. Это может происходить без злого умысла – скорее, от незнания. В результате работы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора некоторое время назад мы проверили 500 интернет-магазинов, примерно половина и которых игнорировали правила, установленные для интернет-магазинов. Всего 2% интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия «Безопасное место для покупок», получили его легко, без необходимости производить какие-либо изменения в интернет-магазине», – добавил Вяэт.

Безопасность интернет-магазина также частично контролируется банками и поставщиками платежных решений: соблюдает ли интернет-магазин GDPR, то есть Общее положение о защите данных, имеет ли домен сертификаты безопасности и является ли платежное решение безопасным? Но к этим правилам добавляется еще целый ряд законов, которые имеют значение не столько для держателей магазинов, сколько именно для покупателей. «Так какой-то крупный банк рекомендовал интернет-торговцам для начала ходатайствовать о знаке доверия «Безопасное место для покупок» и только после получения этого знака предлагать банку сотрудничество. Такая обратная связь является своеобразным признанием знака доверия “Безопасное место для покупок“».

Знак вселяет в покупателей чувство уверенности