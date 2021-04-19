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В каком интернет-магазине покупать безопасно?

ФОТО: EESTI E-KAUBANDUSE LIIT MTÜ

Совершение покупок в интернет-магазинах – это вопрос не только безопасности, но также удобства, скорости и гибкости. Вы можете совершать покупку, находясь где угодно, и независимо от времени суток – для этого вам нужен лишь компьютер или смартфон. Кроме того, у вас есть возможность «пробежаться» по сотне магазинов за пару часов, не вставая при этом с дивана. Все это подтверждает и статистика: объемы покупок, совершаемых через Интернет, каждый месяц увеличиваются не несколько десятков процентов, и уже почти 90% жителей Эстонии покупают в Интернете. Но как быть уверенным в том, что выбранный вами интернет-магазине безопасен?

Для того чтобы обеспечить покупателям чувство уверенности при совершении покупок через Интернет, интернет-магазинам, отвечающим соответствующим критериям, Эстонский союз интернет-торговли выдает знак доверия „Безопасное место для покупок“. По словам исполнительного директора союза Тыну Вяэта, покупки через Интернет демонстрируют тенденцию к росту, и это в свою очередь приводит к появлению новых интернет-магазинов и дает возможность совершать покупки по всему миру. «Не все из них в своей деятельности на сто процентов исходят из действующего законодательства и учитывают все права покупателей. Это может происходить без злого умысла – скорее, от незнания. В результате работы Департамента защиты прав потребителей и технического надзора некоторое время назад мы проверили 500 интернет-магазинов, примерно половина и которых игнорировали правила, установленные для интернет-магазинов. Всего 2% интернет-магазинов, ходатайствовавших о знаке доверия «Безопасное место для покупок», получили его легко, без необходимости производить какие-либо изменения в интернет-магазине», – добавил Вяэт.

Безопасность интернет-магазина также частично контролируется банками и поставщиками платежных решений: соблюдает ли интернет-магазин GDPR, то есть Общее положение о защите данных, имеет ли домен сертификаты безопасности и является ли платежное решение безопасным? Но к этим правилам добавляется еще целый ряд законов, которые имеют значение не столько для держателей магазинов, сколько именно для покупателей. «Так какой-то крупный банк рекомендовал интернет-торговцам для начала ходатайствовать о знаке доверия «Безопасное место для покупок» и только после получения этого знака предлагать банку сотрудничество. Такая обратная связь является своеобразным признанием знака доверия “Безопасное место для покупок“».

Знак вселяет в покупателей чувство уверенности

Чтобы получить знак доверия «Безопасное место для покупок», интернет-магазин должен соответствовать не только требованиям банков, но и законам Эстонской Республики, нормативным актам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, которые регулируют связанные с покупками условия договора, гарантии, возврата, отказа, продажи и транспорта. В случае интернет-торговцев, имеющих этот знак, покупатели могут не переживать, акцептирует ли продавец 14-дневное право на возврат, вернет ли при возврате товара все деньги и отобразит ли при совершении покупки все необходимые ссылки и бланки. «Кроме того, можно быть уверенными, что предприятия, отмеченные знаком доверия «Безопасное место для покупок», не входят в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. Если обладатель знака доверия попадает в черный список, то, в зависимости от тяжести нарушения, его могут лишить этого знака. Здесь мы тесно взаимодействуем с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора», – подтверждает исполнительный директор союза. «Мы с Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора следим за тем, чтобы ходатайствующие о знаке не входили в черный список. Если в течение года нам или департаменту поступает более двух не разрешенных проблем от потребителей или мы узнаем о нарушении закона, то интернет-магазин лишается права носить знак доверия».

По мнению Таави Раюра, руководителя одного из крупнейших эстонских интернет-магазинов hansapost.ee, обладание знаком «Безопасное место для покупок», несомненно, важно, как для потребителя, так и для интернет-магазина. «Ходатайствуя о знаке и получая его, мы можем быть уверены, что наш интернет-магазин выполняет все требования безопасности и отвечает законам, регулирующим торговлю через Интернет. С другой стороны, это дает чувство защищенности покупателю, который может быть уверен в том, что, при заказе в нашем интернет-магазине все его права всегда будут защищены», – добавляет он.

Проверяйте подлинность знака!

Интернет-магазины, получившие знак доверия «Безопасное место для покупок», обязаны размещать логотип знака на своей главной странице так, чтобы покупателям было легко его находить. Логотип должен быть кликабельным, то есть при нажатии на него обеспечивать переход на сайт Эстонского союза интернет-торговли, где покупатель может проверить, внесен ли интернет-магазин в список обладателей знака доверия и имеет ли он право его носить. К сожалению, в последнее время среди недобросовестных интернет-торговцев участились случаи копирования знака доверия, поэтому стоит проверять, есть ли на знаке «Безопасное место для покупок» надпись «Эстонский союз интернет-торговли», кликабелен ли он и входит ли интернет-магазин в список обладателей этого знака.

Ходатайствовать о знаке могут интернет-магазины, входящие в Эстонский союз интернет-торговли и действующие на рынке не менее одного года. На данный момент в Эстонии знак доверия носят как минимум 162 интернет-магазина, соответствующие установленным условиям. Какие эстонские интернет-магазины имеют знак доверия «Безопасное место для покупок», смотрите на веб-сайте союза интернет-торговли.

Желаем вам безопасных покупок в Интернете!

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