В каком интернет-магазине покупать безопасно?
Совершение покупок в интернет-магазинах – это вопрос не только безопасности, но также удобства, скорости и гибкости. Вы можете совершать покупку, находясь где угодно, и независимо от времени суток – для этого вам нужен лишь компьютер или смартфон. Кроме того, у вас есть возможность «пробежаться» по сотне магазинов за пару часов, не вставая при этом с дивана. Все это подтверждает и статистика: объемы покупок, совершаемых через Интернет, каждый месяц увеличиваются не несколько десятков процентов, и уже почти 90% жителей Эстонии покупают в Интернете. Но как быть уверенным в том, что выбранный вами интернет-магазине безопасен?