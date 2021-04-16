Зеленский: "Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток-2" достроят - не только Украина проиграет... Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам, эта война - гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.