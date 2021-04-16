Зеленский: "Северный поток-2" - это вопрос войны, а не бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" как энергетическую войну.
Президент Украины Владимир Зеленский расценивает вопрос строительства газопровода "Северный поток - 2" как энергетическую войну.
"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток-2" достроят - не только Украина проиграет... Надо помнить - это не вопрос бизнеса, бизнеса Европы и России. Нет - это вопрос войны", - сказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.
По его словам, эта война - гибридная, и она аналогична прежним газовым, энергетическим, продовольственным и вакцинным войнам.
На вопрос о перспективах "Северного потока - 2" Зеленский ответил: "Есть два фактора. Первый - США. И второй - единство европейских стран. Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это. И тут у них открытая позиция. У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим".