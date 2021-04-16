Пт, 16.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Водитель, перевозивший автомобили, не справился с управлением: прицеп перевернулся

Водитель, перевозивший автомобили, не справился с управлением: прицеп перевернулся

Полиция регулирует движение. Фото иллюстративное. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

Сегодня, 16 апреля, утром на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу произошло ДТП, движение на месте аварии было нарушено.

В 10:20 на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу в деревне Нахкъяла водитель потерял управление над Volkswagen Touareg, в результате чего тяжеловесный прицеп с двумя автомобилями перевернулся, сообщает полиция. 

Сидевший за рулем мужчина был трезв, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Движение на месте происшествия было перекрыто, его регулировала полиция. К 11:50 движение было восстановлено. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back