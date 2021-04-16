Водитель, перевозивший автомобили, не справился с управлением: прицеп перевернулся
Сегодня, 16 апреля, утром на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу произошло ДТП, движение на месте аварии было нарушено.
Сегодня, 16 апреля, утром на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу произошло ДТП, движение на месте аварии было нарушено.
В 10:20 на десятом километре шоссе Кейла-Хаапсалу в деревне Нахкъяла водитель потерял управление над Volkswagen Touareg, в результате чего тяжеловесный прицеп с двумя автомобилями перевернулся, сообщает полиция.
Сидевший за рулем мужчина был трезв, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Движение на месте происшествия было перекрыто, его регулировала полиция. К 11:50 движение было восстановлено.