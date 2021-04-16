В США в результате стрельбы на почтовом складе погибли восемь человек

Тела погибших обнаружены на территории склада, сообщила полиция, добавив, что имеются также раненые, которые госпитализированы с огнестрельными ранениями. Тяжесть ранений не уточняется. По словам полиции, стрелок покончил с собой.

Представитель Fedex в интервью американским СМИ назвал случившее трагическим инцидентом. "Безопасность является для нас высшим приоритетом, и наши мысли - со всеми пострадавшими. Мы работаем над тем, чтобы собрать больше информации и сотрудничаем со следственными органами", - сказал он.