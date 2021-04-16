Пт, 16.04.2021
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Почему у AstraZeneca случился почти полный провал?

Вакцина AstraZeneca. ФОТО: POOL/via REUTERS

Предварительная работа по разработке вакцины AstraZeneca (официальное название Vaxzevira) шла в расположенном рядом с Оксфордом Институте Дженнера еще до начала пандемии. Мало известный профессор Сара Гилберт изучала вакцины против малярии, эболы и еще нескольких инфекционных заболеваний, и начала готовиться к следующей крупной пандемии «Disease X», приход которой ученые предполагали уже несколько лет. До вакцин Гилберт изучала пивные дрожжи, пишет Postimees.

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39 января 2020 года, то есть за день до того, как в Великобритании выявили первых двух зараженных коронавирусом, Гилберт удивила коллег на научной встрече, прошедшей в университетском городке, сообщением о том, что у нее может быть скоро готова вакцина против нового вируса. У нее как раз шла первая фаза испытаний вакцины против коронавируса того же семейства.

Уже в марте у оксфордских экспертов была первая партия первой готовой вакцины. Испытания на свиньях давали большую надежду.

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