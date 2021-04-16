Почему у AstraZeneca случился почти полный провал?
Предварительная работа по разработке вакцины AstraZeneca (официальное название Vaxzevira) шла в расположенном рядом с Оксфордом Институте Дженнера еще до начала пандемии. Мало известный профессор Сара Гилберт изучала вакцины против малярии, эболы и еще нескольких инфекционных заболеваний, и начала готовиться к следующей крупной пандемии «Disease X», приход которой ученые предполагали уже несколько лет. До вакцин Гилберт изучала пивные дрожжи, пишет Postimees.