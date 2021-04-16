Почему у AstraZeneca случился почти полный провал?

39 января 2020 года, то есть за день до того, как в Великобритании выявили первых двух зараженных коронавирусом, Гилберт удивила коллег на научной встрече, прошедшей в университетском городке, сообщением о том, что у нее может быть скоро готова вакцина против нового вируса. У нее как раз шла первая фаза испытаний вакцины против коронавируса того же семейства.