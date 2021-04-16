Пт, 16.04.2021
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Швеция отменит ограничения для вакцинированных от COVID-19

Вакцинация в Стокгольме. ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

Швеция решила частично снять карантинные ограничения с граждан, которые получили хотя бы одну прививку от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Пятая часть населения Швеции привита от коронавируса, в том числе почти все постояльцы домов престарелых. Началась вакцинация людей старше 60 лет.

В Шведском агентстве здравоохранения заявили, люди смогут собираться вместе, даже в помещении, через три недели после получения первой прививки. Вакцинированным пенсионерам разрешат ходить по магазинам.

«Теперь вакцинированная бабушка сможет обнять своих внуков», — сказал глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Поскольку в Швеции показатель новых случаев COVID-19 на душу населения — один из самых высоких в Европе, власти заявили, что сейчас не время ослаблять ограничения для других групп.

Около 2,2 млн из 10,4 млн жителей Швеции получили хотя бы одну дозу вакцины. В стране зафиксировали 892 тысячи случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки заболели 7095 человек. От COVID-19 умер 13 761 больной.

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