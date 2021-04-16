Швеция отменит ограничения для вакцинированных от COVID-19

Пятая часть населения Швеции привита от коронавируса, в том числе почти все постояльцы домов престарелых. Началась вакцинация людей старше 60 лет.
В Шведском агентстве здравоохранения заявили, люди смогут собираться вместе, даже в помещении, через три недели после получения первой прививки. Вакцинированным пенсионерам разрешат ходить по магазинам.
«Теперь вакцинированная бабушка сможет обнять своих внуков», — сказал глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон.
Поскольку в Швеции показатель новых случаев COVID-19 на душу населения — один из самых высоких в Европе, власти заявили, что сейчас не время ослаблять ограничения для других групп.Около 2,2 млн из 10,4 млн жителей Швеции получили хотя бы одну дозу вакцины. В стране зафиксировали 892 тысячи случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки заболели 7095 человек. От COVID-19 умер 13 761 больной.