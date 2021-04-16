Своеобразное толкование: по мнению молодого человека, распоряжение правительства требует в определенных местах носить маску, а не прикрывать рот и нос.

Своеобразное толкование: по мнению молодого человека, распоряжение правительства требует в определенных местах носить маску, а не прикрывать рот и нос. FOTO: Kuvatõmmis

В воскресенье вечером в магазине Selver возник конфликт между работниками и молодым человеком, который отказался от медицинской маски и вместо нее надел карнавальную. Почувствовавший себя униженным посетитель магазина заснял инцидент на телефон и посчитал, что вмешавшаяся полиция поступила с ним несправедливо.

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У надевшего карнавальную маску молодого человека в магазине Selver возник конфликт с продавцами, которые отказались его обслуживать. Работники магазина сослались на требование к покупателям прикрывать маской нос и рот. На это антимасочник заявил, что карнавальной маски достаточно. После этого он начал сыпать угрозами и снимать продавцов на видео.

«Сотрудники Selver почему-то потребовали, чтобы я прикрыл рот и нос медицинской маской, и сказали, что в противном случае они не будут меня обслуживать, хотя в Selver есть большая вывеска "Клиент без маски не обслуживается"», - сказал молодой человек, добавив, что на нем была карнавальная маска, а значит требование магазина он выполнил.