Путь к триумфу: понравиться русским, не оттолкнув эстонцев

Однако, полагаю, в отличие от апрельской ситуации для обеспечения хороших цифр в майском рейтинге EKRE будет сложнее находить такие «общие знаменатели», — просто в силу того, что прямо-таки в «сезонном режиме» обречены актуализироваться те параграфы виртуального «межобщинного диалога», по которым противоречия между сторонниками EKRE из разных национальных групп пока выглядят неразрешимыми.

Нельзя сказать, чтобы EKRE совсем уж не различает путей хотя бы к сглаживанию таких противоречий; скажем, увеличивая свое присутствие и свою влиятельность в Нарве, где партия планирует очень успешно выступить на осенних муниципальных выборах, EKRE уже позволяет себе там то, чего не может позволить в Таллинне; понимая, что призванное обратить ида-вирусцев в национал-консервативную веру обещание защитить от «зеленого поворота» сланцевую энергетику все-таки должно быть поддержано хоть какими-то «майскими гарантиями», EKRE компромиссно говорит в Ида-Вирумаа, что отношение партии к 9 мая и к некоторым другим историческим датам может существенно отличаться от отношения к этим датам большинства нарвитян, что, мол, не отменяет возможности «эффективных совпадений» по другим вопросам.

Понятно, что в столице или вообще на общегосударственном уровне EKRE так примирительно высказываться не может, поскольку сильно огорчит тем самым свой главный электоральный актив, консерваторов-эстонцев, которые не допустят ни малейших — даже «тактических» — отступлений от линии безусловного осуждения советской оккупации Эстонии. Именно поэтому EKRE может постараться найти какую-то тему, сделанный в русле которой «шаг навстречу русским» может одновременно и как следует понравиться самим русским, и не показаться поддерживающим EKRE эстонцам каким-то непростительным ренегатством; подозреваю, что такую тему EKRE может постараться «выдернуть» не из светского, а из церковного календаря.