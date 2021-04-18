Аттракцион невиданной щедрости от столичной власти. Нужен ли для коммуникации 51 человек?

Экономия 0,3% бюджета - это много или мало?

Объявленная мэром в июне 2020 года сумма декларируемой экономии от реорганизации, составляющей целых 2,5 миллиона евро, вызвала недоумение. О такой микроскопической экономии можно было столь пафосно заявить, только будучи уверенным в плохой информированности электората о бюджете столицы. В 2021 году он составил 862 миллиона евро, а значит, экономия составила лишь 0,3 процента.

Структура и бюджет Стратегического центра вызвали недоумение. Я ожидал двух-трех десятков работников с максимально возможной компетенцией в сфере городского развития, среди которых будут узкие специалисты в инфраструктуре, энергетике, госуправлении и финансах; да и без парочки компьютерных гениев сейчас не обойтись. Увидел же очередного монстра с гигантским штатом и трудно контролируемыми затратами.

Общий бюджет 42 млн. евро в год явно великоват для современной структуры, созданной для реализации прорывных подходов и формирования стратегических задач. Административные расходы в 15 млн. вызывают уже серьезные вопросы. Есть подозрение, что за красивым названием скрывается громоздкая структура, чья деятельность лишь незначительно связана со стратегией и инновациями. Службы финансов и стратегического развития, предпринимательства выглядят логично. Но ИТ-деятельность с собственным персоналом в количестве 41 специалиста вызывает вопросы. Они в основном занимаются текущей ИТ-деятельностью города, развитием сетей занимается лишь 7 человек. Бюджет отдела составляет немалые 11 миллионов евро. Бизнес-структуры обходятся гораздо меньшими силами и средствами в аналогичных случаях, выбирая партнеров через конкурс. Решение относить всю эту деятельность к Стратегическому центру выглядит странно. Но главный сюрприз был впереди.

В коммуникационном отделе работает 51 человек.

Уму непостижимо. Есть отдельная общегородская служба коммуникации из трех человек. Она дополнена большим отделом коммуникации из 12 человек. А теперь начинается настоящий трэш, отдел городских медиа. В нем трудится 36 человек. Из них 18 – в редакции «Столица»/ «Реаlinn». Абсолютное же издевательство над горожанами и здравым смыслом являет собою отдел телепередач - 18 человек. В конце 2019 года объявили о прекращении вещания Таллиннского TV. Громко разрекламировали экономию в два миллиона, при этом бюджет ТВ составлял 3,8 млн. евро. Чем вообще в описанной ситуации - без вещания, учитывая закупку контента на стороне и мизерным собственным продуктом - занимается телередакция такого неадекватного размера? Что вообще коммуникационный монстр делает в Стратегическом центре? При этом уже много лет нет ответа на главный вопрос: зачем нужны Таллинну городские медиа, если многие другие самоуправления обходятся без них?

Простые вопросы о целесообразности