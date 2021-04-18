Аттракцион невиданной щедрости от столичной власти. Нужен ли для коммуникации 51 человек?
В прошлом году мэр столицы объявил о планах реорганизации управы, уделения большего внимания стратегии и создания современной городской среды. Главным инструментом должно было стать создание Стратегического центра, по замыслу градоначальника призванного стать символом инновационного мышления и центром важных компетенций, куда будут привлечены самые современно мыслящие. Но при близком рассмотрении оказалось, что появление центра имеет лишь косвенное отношение к решениям в стиле XXI века.