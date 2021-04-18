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  • Аттракцион невиданной щедрости от столичной власти. Нужен ли для коммуникации 51 человек?

Аттракцион невиданной щедрости от столичной власти. Нужен ли для коммуникации 51 человек?

Валерий Сайковский ФОТО: личный архив

В прошлом году мэр столицы объявил о планах реорганизации управы, уделения большего внимания стратегии и создания современной городской среды. Главным инструментом должно было стать создание Стратегического центра, по замыслу градоначальника призванного стать символом инновационного мышления и центром важных компетенций, куда будут привлечены самые современно мыслящие. Но при близком рассмотрении оказалось, что появление центра имеет лишь косвенное отношение к решениям в стиле XXI века.

Экономия 0,3% бюджета - это много или мало?

Объявленная мэром в июне 2020 года сумма декларируемой экономии от реорганизации, составляющей целых 2,5 миллиона евро, вызвала недоумение. О такой микроскопической экономии можно было столь пафосно заявить, только будучи уверенным в плохой информированности электората о бюджете столицы. В 2021 году он составил 862 миллиона евро, а значит, экономия составила лишь 0,3 процента.

Структура и бюджет Стратегического центра вызвали недоумение. Я ожидал двух-трех десятков работников с максимально возможной компетенцией в сфере городского развития, среди которых будут узкие специалисты в инфраструктуре, энергетике, госуправлении и финансах; да и без парочки компьютерных гениев сейчас не обойтись. Увидел же очередного монстра с гигантским штатом и трудно контролируемыми затратами.

Общий бюджет 42 млн. евро в год явно великоват для современной структуры, созданной для реализации прорывных подходов и формирования стратегических задач. Административные расходы в 15 млн. вызывают уже серьезные вопросы. Есть подозрение, что за красивым названием скрывается громоздкая структура, чья деятельность лишь незначительно связана со стратегией и инновациями. Службы финансов и стратегического развития, предпринимательства выглядят логично. Но ИТ-деятельность с собственным персоналом в количестве 41 специалиста вызывает вопросы. Они в основном занимаются текущей ИТ-деятельностью города, развитием сетей занимается лишь 7 человек. Бюджет отдела составляет немалые 11 миллионов евро. Бизнес-структуры обходятся гораздо меньшими силами и средствами в аналогичных случаях, выбирая партнеров через конкурс. Решение относить всю эту деятельность к Стратегическому центру выглядит странно. Но главный сюрприз был впереди.

В коммуникационном отделе работает 51 человек.

Уму непостижимо. Есть отдельная общегородская служба коммуникации из трех человек. Она дополнена большим отделом коммуникации из 12 человек. А теперь начинается настоящий трэш, отдел городских медиа. В нем трудится 36 человек. Из них 18 – в редакции «Столица»/ «Реаlinn». Абсолютное же издевательство над горожанами и здравым смыслом являет собою отдел телепередач - 18 человек. В конце 2019 года объявили о прекращении вещания Таллиннского TV. Громко разрекламировали экономию в два миллиона, при этом бюджет ТВ составлял 3,8 млн. евро. Чем вообще в описанной ситуации - без вещания, учитывая закупку контента на стороне и мизерным собственным продуктом - занимается телередакция такого неадекватного размера? Что вообще коммуникационный монстр делает в Стратегическом центре? При этом уже много лет нет ответа на главный вопрос: зачем нужны Таллинну городские медиа, если многие другие самоуправления обходятся без них?

Простые вопросы о целесообразности

Есть судебные решения на многие десятки тысяч евро, предписывающие центристам вернуть в бюджет города затраты на контент, признанный незаконной политической рекламой. Хороший повод задуматься об отказе от городских медиа. У нас давно существует официальный сайт города на трех языках. Более 10 лет издаются газеты «Столица»/ «Pealinn“. Последнее время там активно продвигается youtube-контент, но трудно понять, для чего там часто показывают Илону Калдре. Недавно в дополнение к ранее существующим газетам частей города прибавились их электронные версии. До последнего времени на полмиллиона в год закупался контент на ПБК, теперь закупается на ETV+. Есть ли граница аттракциону невиданной щедрости нынешней столичной власти? 

Никто кроме этой партии не создает городских медиа в подконтрольных самоуправлениях, остальные политики и партии пользуются коммерческими (затраты для налогоплательщика - ноль). Проблема, видимо, в том, что не любят видные центристы давать интервью независимым от них журналистам, не хотят отвечать на неудобные вопросы. Им гораздо комфортнее иметь дело с «собственными» журналистами, гораздо больше подходит режим монолога, дающий широкий простор для манипуляций электоратом, представления ему тенденциозной, а то и откровенно недостоверной информации. Медиадеятельность центристов в столице стала каким-то вирусом, который не может сам остановиться. Остается только горожанам на ближайших выборах как-то на это повлиять.

Кому нужен Стратегический центр в нынешнем виде?

Единственное логичное объяснение тому безобразию, в которое превратилось создание Стратегического центра, как мне представляется, это желание мэра дать последний бой на ближайших местных выборах. Положение ЦП и нынешней таллиннской власти сейчас очень шаткое. Перспектива сохранения единоличной власти центристов в столице выглядят призрачно. Влияние русского крыла в партии и так существенно уменьшилось. Потеря же контроля над столицей сделает русских центристов бесполезными. Ни в партии, ни у самих русских политиков свежих идей нет. Все надежды на запредельные манипуляции и массированную пропаганду. Для последнего боя нужны «пехотинцы» пропагандистского фронта, и на таких важных политических вопросах не экономят.

Какая стратегия нужна городу

Проблемы больших городов и методы их решения во многом похожи. Неизбежно сотрудничество с прилегающими регионами. Бесконечное разрастание с поглощением предместий в наших условиях невозможно. К Таллинну прилегают самостоятельные и богатые волости, с которыми в любом случае необходимо вести переговоры, что плохо получается по политическим причинам у таллиннской власти. Богатые волости вполне могли бы участвовать в совместных проектах, но последние годы Таллинн зашел в своем развитии в тупик. Да и с концепцией развития серьезные проблемы. Большие очевидные проекты, начатые еще в 80-х, завершаются. Полноценной концепции развития у города не видно, а для движения вперед необходим не просто план, а общая с Харьюмаа концепция развития. В объединенном регионе живет более половины населения Эстонии и находится львиная доля финансовых ресурсов. Трудно представить реализацию долгосрочных проектов при нынешней власти в столице, тратящей большую часть своей энергии на самосохранение. Им бы день простоять, да ночь продержаться. Таллиннский политический застой и управление в стиле нашего восточного соседа начинает серьезно тормозить развитие всей страны.

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