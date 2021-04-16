Вакцинироваться Pfizer можно и в Мустамяэской больнице

Через республиканскую дигитальную регистратуру или по телефону 617 1049 можно записаться на вакцинацию, которая пройдет с 16 по 23 апреля. На вакцинацию приглашают людей 1956 года рождения и старше, а также людей 1961 года рождения и раньше, входящих в группы риска.