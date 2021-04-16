Вакцинироваться Pfizer можно и в Мустамяэской больнице
В Северо-Эстонской региональной больнице открылось время для вакцинации от Covid-19. Людям старше 60 лет предлагают вакцину Pfizer/BioNTech.
В Северо-Эстонской региональной больнице открылось время для вакцинации от Covid-19. Людям старше 60 лет предлагают вакцину Pfizer/BioNTech.
Через республиканскую дигитальную регистратуру или по телефону 617 1049 можно записаться на вакцинацию, которая пройдет с 16 по 23 апреля. На вакцинацию приглашают людей 1956 года рождения и старше, а также людей 1961 года рождения и раньше, входящих в группы риска.
Вакцинация пройдет в поликлинике Северо-Эстонской региональной больницы на первом этаже в регистратуре номер 16. Адрес больницы: Сютисте-теэ, 19.
Если вы забронировали время на вакцинацию, больница просит прийти в поликлинику вовремя. Если возможности прийти в оговоренное время нет, пожалуйста, аннулируйте свою бронь. Вакцинация проходит только по предварительной регистрации.