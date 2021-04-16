Пт, 16.04.2021
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  • Выходка пьяной женщины чуть не привела к трагедии: пострадавшую спасли медики

Галерея ⟩ Выходка пьяной женщины чуть не привела к трагедии: пострадавшую спасли медики

Вчера, 15 апреля, вечером в Центр тревоги поступило сообщение о пьяной женщине, которая отправилась в темноте купаться в Тарту на канале Анне.

В последний момент даме помогли выбраться из воды ее товарищи, а медики привели ее в чувства, пишет Tartu Postimees.

Сотрудники собачьего патруля взяли под свою опеку маленькую собаку пострадавшей. Скорая помощь доставила перебравшую с алкоголем жительницу Тарту домой.

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