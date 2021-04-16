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Интервью ⟩ Таллинн создает новую должность — куратор городского искусства: кто это и зачем?
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Руководитель Центра градостроительных компетенций, который является частью Центра стратегического управления, Кайди Пылдоя.
Центр стратегического управления Таллинна недавно объявил, что ищет кандидата на место куратора городского искусства Таллинна. Им может стать тот, кто способен основательно осмыслить искусство городского пространства и дизайн общественных мест и сформировать общественное пространство Таллинна. Руководитель Центра градостроительных компетенций, который является частью Центра стратегического управления, Кайди Пылдоя рассказала, чего ждут от куратора городского искусства.
— Что это за позиция — куратор городского искусства? Зачем нужна такая должность?