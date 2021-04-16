Центр стратегического управления Таллинна недавно объявил, что ищет кандидата на место куратора городского искусства Таллинна. Им может стать тот, кто способен основательно осмыслить искусство городского пространства и дизайн общественных мест и сформировать общественное пространство Таллинна. Руководитель Центра градостроительных компетенций, который является частью Центра стратегического управления, Кайди Пылдоя рассказала, чего ждут от куратора городского искусства.

— Под городским искусством мы понимаем сферу искусства и дизайна публичных пространств во всем его разнообразии. Выставочный зал куратора городского искусства - это публичное городское пространство. Его задача, с одной стороны, расширить понимание того, как мы думаем о городском искусстве и где мы его создаем, но также, с другой стороны, управлять конкретными процессами, чтобы в городе появлялось больше современного качественного искусства. В настоящее время в структуре города такой должности нет. В то же время есть очень высокие ожидания в отношении того, чтобы качество общественного пространства повысилось.