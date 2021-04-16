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  • Берем пример: интерьер крошечной шведской дачи - обыкновенное чудо

Галерея ⟩ Берем пример: интерьер крошечной шведской дачи - обыкновенное чудо

Крошечная шведская дача. ФОТО: pufikhomes.com

Маленькие дачи неоднократно становились персонажами наших публикаций. Вот и сегодня блог Pufikhomes приглашает нас с вами в гости к молодой шведской паре Николь и Оскару.

Этот летний домик в Швеции — настоящее чудо, иначе и не скажешь. Удивительно, но на 25 кв. м общей площади поместилось практически все необходимое для романтического отдыха на природе молодой семейной пары. Белоснежный интерьер здесь не только выглядит сказочно, но и позволяет не ощущать недостатка пространства, а типично шведский пейзаж за окном добавляет вдохновения. 

Смотрите галерею!

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