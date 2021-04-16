Галерея ⟩ Берем пример: интерьер крошечной шведской дачи - обыкновенное чудо

Этот летний домик в Швеции — настоящее чудо, иначе и не скажешь. Удивительно, но на 25 кв. м общей площади поместилось практически все необходимое для романтического отдыха на природе молодой семейной пары. Белоснежный интерьер здесь не только выглядит сказочно, но и позволяет не ощущать недостатка пространства, а типично шведский пейзаж за окном добавляет вдохновения.