Пт, 16.04.2021
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Таави Аас хочет ликвидировать очереди в Таллиннском аэропорту

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/

Так как заполнение и проверка декларации о состоянии здоровья в Таллиннском аэропорту занимает много времени, возникают длинные очереди.

По оценке министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, пассажиры могли бы заполнять декларацию уже в самолете, чтобы по прибытии в Эстонию, домой можно было вернуться быстрее, рассредоточено и безопаснее. Сейчас идет поиск быстрого решения, поскольку начинаются школьные каникулы и ожидается увеличение количества пассажиров, передает Rus.ERR.

«В Таллиннском аэропорту уже сейчас много пассажиров, что, мягко говоря, вызывает беспокойство. Хотя может возникнуть большое желание уехать путешествовать за границу, я все же рекомендую провести каникулы в Эстонии», - отметил Аас в социальных сетях, добавив, что так нам удастся избежать заражения бабушек и дедушек, друзей и других близких людей.

В настоящее время Департамент здоровья готовит изменения порядка подачи декларации.

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