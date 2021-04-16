Таави Аас хочет ликвидировать очереди в Таллиннском аэропорту

По оценке министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, пассажиры могли бы заполнять декларацию уже в самолете, чтобы по прибытии в Эстонию, домой можно было вернуться быстрее, рассредоточено и безопаснее. Сейчас идет поиск быстрого решения, поскольку начинаются школьные каникулы и ожидается увеличение количества пассажиров, передает Rus.ERR .

«В Таллиннском аэропорту уже сейчас много пассажиров, что, мягко говоря, вызывает беспокойство. Хотя может возникнуть большое желание уехать путешествовать за границу, я все же рекомендую провести каникулы в Эстонии», - отметил Аас в социальных сетях, добавив, что так нам удастся избежать заражения бабушек и дедушек, друзей и других близких людей.