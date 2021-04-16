Фишер: ситуация постепенно улучшается
По словам члена Научного совета, математика Кристы Фишер, если в марте каждые сутки госпитализировали около 80 пациентов с коронавирусной инфекцией, то сейчас это число приближается к 40.
По словам члена Научного совета, математика Кристы Фишер, если в марте каждые сутки госпитализировали около 80 пациентов с коронавирусной инфекцией, то сейчас это число приближается к 40.
«Среди нуждающихся в госпитализации мы наблюдаем очень четкую тенденцию к снижению. В настоящее время мы также видим, что, если раньше в больницу поступало почти 80 пациентов в сутки, сейчас этот показатель имеет тенденцию к снижению и приближается к 40», - сказала Фишер ERR.
По словам Фишер, нет четкой тенденции к снижению ежедневной смертности, каждые сутки все еще умирают около 10 человек. При этом нет и признаков увеличения смертности.