Фишер: ситуация постепенно улучшается

«Среди нуждающихся в госпитализации мы наблюдаем очень четкую тенденцию к снижению. В настоящее время мы также видим, что, если раньше в больницу поступало почти 80 пациентов в сутки, сейчас этот показатель имеет тенденцию к снижению и приближается к 40», - сказала Фишер ERR.