Пт, 16.04.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Фишер: ситуация постепенно улучшается

Профессор математической статистики Тартуского университета и член научного совета Криста Фишер. ФОТО: Sille Annuk

По словам члена Научного совета, математика Кристы Фишер, если в марте каждые сутки госпитализировали около 80 пациентов с коронавирусной инфекцией, то сейчас это число приближается к 40. 

«Среди нуждающихся в госпитализации мы наблюдаем очень четкую тенденцию к снижению. В настоящее время мы также видим, что, если раньше в больницу поступало почти 80 пациентов в сутки, сейчас этот показатель имеет тенденцию к снижению и приближается к 40», - сказала Фишер ERR.

По словам Фишер, нет четкой тенденции к снижению ежедневной смертности, каждые сутки все еще умирают около 10 человек. При этом нет и признаков увеличения смертности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back