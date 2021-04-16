Суд приговорил застрелившего своего знакомого мужчину к десяти годам тюрьмы

Сообщается, что Варблане был признан виновным в том, что 12 мая прошлого года в волости Эльва он убил своего знакомого. Он сделал один выстрел в верхнюю часть тела. Мужчина погиб на месте. Также у Тео Варблане не было разрешения на обращение с оружием.

Обвиняемый в небрежном хранении оружия брат-близнец Рихо Варблане хранил оружие неправильно, что в итоге позволило пьяному брату Тео получить доступ к его ружью.

На вступительном заседании выяснилось, что потерпевший был другом братьев. Также установлено, что все трое любили выпить и в тот день также распивали алкогольные напитки. Доказательства подтвердили, что в тот день на даче Варблане в Неэмискюла были только они втроем. Братья утверждали, что убийство было непреднамеренным, в тот день произошел несчастный случай.

Суд счел, что в момент выстрела невозможно, чтобы Тео Варблане не видел, что стреляет в жертву. Тео же утверждал, что хотел пострелять в гусей. По оценке экспертов, это был выстрел с близкого расстояния.

Суд приговорил Тео Варблане к десяти годам тюремного заключения. В этот период входит время, проведенное в предварительном заключении с 12 мая. Его брат-близнец Рихо Варблане был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения, но наказание не будет приведено в исполнение, если он не совершит другого преступления в течение двухлетнего испытательного срока.