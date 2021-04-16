Фото ⟩ Таллиннский хостел House окружил отряд быстрого реагирования

Полиция прокомментировала, что получила вызов в 19:16 о том, что в хостеле на улице Масина в Таллинне в одной из комнат произошел конфликт между двумя мужчинами. На место прибыл отряд быстрого реагирования Пыхьяской префектуры. Один человек доставлен в больницу. Полиция добавляет, что опасности для других людей нет, происшествие уже подошло к концу. Пока никто не задержан. Подробности установит следствие.