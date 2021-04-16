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  • Таллиннский хостел House окружил отряд быстрого реагирования

Фото ⟩ Таллиннский хостел House окружил отряд быстрого реагирования

Сегодня вечером, 16 апреля несколько специально экипированных полицейских окружили хостел на улице Масина в Таллинне.

Полиция прокомментировала, что получила вызов в 19:16 о том, что в хостеле на улице Масина в Таллинне в одной из комнат произошел конфликт между двумя мужчинами. На место прибыл отряд быстрого реагирования Пыхьяской префектуры. Один человек доставлен в больницу. Полиция добавляет, что опасности для других людей нет, происшествие уже подошло к концу. Пока никто не задержан. Подробности установит следствие. 

«Мужчины ворвались в комнату на третьем этаже, зарезали одного мужчину», - передает очевидец то, что услышал от других. Чуть позже мужчины заперлись в той же комнате.

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