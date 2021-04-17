Солнечным пятничным утром в без пяти минут десять за спиной мужчины, который большую часть своей жизни провел за решеткой, закрылась дверь Тартуской тюрьмы и он оказался на свободе. Как известно, заключенный, который в последний раз отправился в Эстонии отбывать наказание еще в советское время, последние семь лет провел в Тартуской тюрьме.

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Этого мужчину зовут Олег Пятницкий. До условно-досрочного освобождения он успел пробыть за решеткой 38 лет. Эксперты заявили, что его поведение в тюрьме последние 18 лет было безупречным.

«До меня пока это не дошло», - сказал 61-летний Пятницкий изданию Postimees, выходя из тюремных ворот вместе с двумя прибывшими из Lootuse küla сопровождающими. За воротами прятавшего лицо за солнечными очками и маской мужчину ждали также два гостя, дружеские объятия и кремовый торт.

Будто выбросило за борт

«Одно я знаю точно: в моей жизни Бог совершил великий поступок, так как я освободился только по его милости, а не благодаря прокурору, судье или кому-то еще. Я благодарен за это Богу», - сказал Олег Пятницкий, который до вчерашнего дня был одним из семнадцати пожизненно заключенных Тартуской тюрьмы.