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Похороны мужа королева Елизаветы II, принца Филиппа, герцога Эдинбургского пройдут в Виндзоре в часовне Св. Георгия в субботу 17 апреля. Он скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Гроб с телом покойного герцога до начала церемонии находится в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке.

Приспущенный британский флаг на крыше Букингемского дворца. ФОТО: Getty Images

После того, как Букингемский дворец официально объявил о его смерти, все государственные флаги на королевских резиденциях, правительственных и некоторых военных зданиях были приспущены.

Флаг королевской семьи (королевский штандарт) Виндзоров не приспускается никогда, потому что наследник престола становится королем (или королевой) ровно в тот момент, когда умирает предыдущий монарх . Таким образом в стране всегда есть король и обеспечена преемственность монархии.

Кто будет присутствовать на похоронной службе

Солдаты королевских полков в парадной форме во дворе Виндзорского замка после репетиции похорон принца Филиппа. ФОТО: Getty Images

Пандемия Covid-19 наложила ограничения на число людей, которые смогут непосредственно присутствовать в часовне.

Букингемский дворец сообщил, что королеве пришлось принять "нелегкое решение" при сокращении числа гостей от ранее запланированных 800 до 30, но так, чтобы в их число попали представители всех ветвей семьи принца Филиппа.

Принц Филип с внуками на финале чмпионата по регби между Австралией и Новой Зеландией, Лондон, 2015 год. ФОТО: Getty Images

За гробом будут идти:

Принцесса Анна (дочь королевы)

Принц Уэльский (старший сын королевы Чарльз, наследник престола)

Граф Уэссекский, принц Эдвард (младший сын королевы)

Герцог Йоркский, принц Эндрю (второй сын королевы)

Герцог Сассекский, принц Гарри

Герцог Кембриджский, принц Уильям

Питер Филлипс (сын принцессы Анны)

Вице-адмирал сэр Тимоти Лоренс (второй муж принцессы Анны)

Дэвид Армстронг-Джонс, граф Сноудон (сын покойной сестры королевы, принцессы Маргарет)

Среди прочих в часовне на службе будут присутствовать жена принца Уэльского герцогиня Корнуольская, жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская, а также графиня Маунтбеттен Бирманская, дружившая с принцем Филиппом.

Принц Гарри и принц Уильям на свадьбе Гарри с Меган Маркл. ФОТО: Getty Images

Королева приняла решение отменить военную форму на похоронах для всех членов королевской семьи. Как правило, они появляются в ней на всех официальных мероприятиях, включая королевские свадьбы и похороны.

На сайте королевской семьи причина не объясняется, сказано только, что "все собравшиеся должны быть в масках, члены королевской семьи будут в костюмах, на которые прикрепят награды".

Часовня Св. Георгия в Виндзорском замке. ФОТО: PA Media

Люди, которые будут нести гроб, и священнослужители в общий список приглашенных не включены.

Церемониальные или государственные

Похороны Уинстона Черчилля. ФОТО: Fox Photos

Похороны членов королевской семьи могут быть государственными, церемониальными и частными.

Государственные похороны предназначены для монархов, хотя за выдающиеся заслуги перед страной их удостоились адмирал Нельсон и Уинстон Черчилль.

Похороны принца Филиппа будут церемониальными, такими же, как похороны королевы-матери, принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер.

Похороны сестры королевы, принцессы Маргарет были частными.

Похороны королевы-матери ФОТО: Getty Images

Различия между государственными и церемониальными похоронами незначительны.

Например, на государственных похоронах лафет с гробом везут моряки королевского флота, а не лошади.

Но и это не всегда соблюдается: на похоронах лорда Маунтбэттена, убитого боевиками Ирландской республиканской армии в 1979 году, его гроб везли моряки, чтобы подчеркнуть связи покойного с королевскими ВМС.

Главное различие, о котором публика может и не подозревать, состоит в том, что государственные похороны, так же как коронации и торжественное открытие парламента, организует граф-маршал (одна из наиболее значимых должностей высших сановников. Она является наследственной и в настоящий момент этот пост занимает Эдуард Фицалан-Говард, 18-й герцог Норфолк). Граф-маршал также является главным герольдмейстером страны.

Церемониальные похороны организует лорд-чемберлен, это старшая должность королевского двора.

Этапы похорон

ФОТО: BBC

В день похорон гроб с телом герцога Эдинбургского на специально модифицированной машине марки Land Rover Defender (принц Филипп принимал участие в дизайне кузова автомобиля) будет перевезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Св. Георгия.

Land Rover, который послужит катафалком для гроба с телом принца Филиппа. ФОТО: Getty Images

Ограничения, связанные с пандемией, сделали похороны гораздо более скромными, чем планировалось, однако все, знавшие герцога лично, утверждают, что это гораздо больше соответствует его желаниям.

Расписание (время по Гринвичу):

14.40: гроб выносят из частной часовни в Верхний двор и помещают на Land Rover.

14.45: начало похоронной процессии. Впереди идут музыканты Гренадерской гвардии. Шествие спускается с небольшого холма, на котором стоит часовня, в Клуатр Хорсшу (внутренний двор).

За оркестром следуют командир королевских морских пехотинцев со своим антуражем и члены Кабинета начальников штабов. За ними едет машина с гробом, по бокам которой идет почетный караул, состоящий из морских пехотинцев и других армейских подразделений, связанных с герцогом.

За гробом шагают члены королевской семьи. Сама королева Елизавета II, прибудет в часовню отдельно. По пути похоронного кортежа выстроены представители королевского флота, королевских морских пехотинцев, гвардейских королевских полков Шотландии и королевских ВВС.

Процессия ФОТО: BBC

14.53: Катафалк подъезжает к западной лестнице (западному входу) часовни Св. Георгия. Его встречает почетный караул. Оркестр стрелкового полка (герцог Эдинбургский был его покровителем) играет национальный гимн. По бокам ступеней стоят представители Дворцовой кавалерии. Военные моряки исполнят на свистках специальный сигнал, известный, как "the Still". Его исполняют, как команду "смирно" в знак уважения и как приказ соблюдать молчание.

Гроб, покрытый личным штандартом герцога, на крышке которого лежат венок, морская фуражка и шпага, встречают декан Виндзора и архиепископ Кентерберийский.

На службе внутри часовни присутствуют только члены королевской семьи и личный секретарь герцога. Все остальные участники похоронной процессии остаются снаружи.

15.00: Минута молчания по всей стране. В часовне начинается похоронная служба.

По ее окончании гроб с телом герцога будет похоронен в королевском склепе.

Флаг и знаки отличия

ФОТО: BBC

Гроб герцога будет покрыт его личным штандартом, на котором отражены все этапы его жизни от Греции до Британии. После помолвки с принцессой Елизаветой, принц Филипп отказался от своего греческого титула, стал британским гражданином и принял англизированную версию фамилии своей матери - Маунтбеттен.

Семья Маунтбеттен также представлена на штандарте, вместе с гербом Эдинбурга. Король Георг VI пожаловал Филиппу титул герцога Эдинбургского после свадьбы с Елизаветой.

Награды и знаки отличия герцога пришиваются к подушкам, выложенным в алтаре. ФОТО: Getty Images

Регалии Ордена королевы Виктории, принадлежавшие герцогу Эдинбургскому. ФОТО: Getty Images

Готовые подушки с наградами и знаками отличия. ФОТО: Getty Images

Знаки отличия герцога заранее выложены на подушках в алтаре часовни.

Соболезнования и знаки уважения

Цветы у ограды Буингемского дворца. ФОТО: Getty Images

Королевская семья заранее попросила публику не собираться в Виндзоре во время похорон, чтобы не нарушать карантинных правил, и не возлагать венки и цветы у других королевских резиденций. Вместо цветов граждан просят, если они того захотят, пожертвовать небольшие суммы на благотворительность.

На сайте королевской семьи говорится, что никаких специальных распоряжений по поводу таких пожертвований сделано не было, но если у кого-то возникнет такое желание, то он может поддержать либо любую благотворительную организацию по своему выбору, либо одну из тех, покровителем которых был покойный герцог.

Записи в книге соболезнований можно оставить по интернету. "Королевская семья, - говорится на сайте, - прежде всего озабочена общественным здоровьем в эти непростые времена. Поэтому мы просим, чтобы те, кто хочет выразить свои соболезнования, делали это наиболее безопасным обраом".

После похорон

После смерти герцога Эдинбургского королева одобрила предложение премьер-министра, что период национального траура продлится с утра 9 апреля до окончания похорон в субботу 17 апреля.

Принц Филипп на прощании с морскими пехотинцами в 2017 году. ФОТО: Getty Images

Однако дополнительно королева пожелала, чтобы королевская семья соблюдала траур две недели.

Его будут соблюдать не только члены королевской семьи, но и их персонал, так же, как и особые военные подразделения, выполняющие церемониальные обязанности.