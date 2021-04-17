Интервью ⟩ Кая Каллас: я бы не сказала, что у меня депрессия
Ставшая премьер-министром после двух лет ожидания Кая Каллас, по ее собственным словам работает под напряжением даже лучше, чем в нормальных условиях, пишет Postimees.
Ставшая премьер-министром после двух лет ожидания Кая Каллас, по ее собственным словам работает под напряжением даже лучше, чем в нормальных условиях, пишет Postimees.
- Каков был ваш первый симптом?
- Стало очень холодно. Я просто оделась и даже сходила в сауну, но ничего не помогло.
- Но врач с вами не встречался? Вам не давали природных препаратов для выработки антител, как Трампу?