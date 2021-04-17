Сб, 17.04.2021
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Интервью ⟩ Кая Каллас: я бы не сказала, что у меня депрессия

Кая Каллас ФОТО: Madis Veltman

Ставшая премьер-министром после двух лет ожидания Кая Каллас, по ее собственным словам работает под напряжением даже лучше, чем в нормальных условиях, пишет Postimees.

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- Каков был ваш первый симптом?

- Стало очень холодно. Я просто оделась и даже сходила в сауну, но ничего не помогло.

- Но врач с вами не встречался? Вам не давали природных препаратов для выработки антител, как Трампу?

- Нет, но я все время общалась с семейным врачом по телефону. Поскольку сначала была высокая температура, ее пришлось сбивать совместным приемом парацетамола и - как там его, ибупрофена? В какой-то момент доктор сказал: пусть лучше пока будет жар.

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