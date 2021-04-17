Фото ⟩ Сказка на Муху: исторический хутор ждет заботливого хозяина

Эта сказочная недвижимость - один из немногих старинных хуторов, сохранившихся на острове Муху практически без изменений.

Сказочный хутор на острове Муху. ФОТО: City24

На земельном участке площадью почти 3000 м2 расположены: реновированный жилой дом (116,8 м2), амбар-погреб (36 м2), баня (17 м2) и сарай (21 м2). На чудесном участке сохранились каменные ограды, несколько валунов, а также можжевельник, характерный для острова Муху кустарник.

Сказочный хутор на острове Муху. ФОТО: City24

По велосипедной дорожке можно добраться до мызы Пядасте и до моря. С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24!