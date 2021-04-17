Народ устремился на Хийумаа: пришлось организовать дополнительные паромные рейсы

Поскольку утром в субботу все транспортные средства не поместились на паром, то были организованы дополнительные рейсы из Рохукюла на Хельтермаа в 11:30 и обратно в 13 часов.

На борту паромов TS Laevad действуют ограничения и правила, ношение маски обязательно. Магазин и кафе работают только на вынос, есть в пассажирском салоне нельзя.