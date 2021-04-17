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Народ устремился на Хийумаа: пришлось организовать дополнительные паромные рейсы

Паром "Тийу" в порта Хельтермаа. ФОТО: Margus Ansu / Tartu Postimees

В эти выходные эстонцы решили попутешествовать, к примеру, на судоходной линии Хийумаа TS Laevad пришлось организовать дополнительные рейсы.

Поскольку утром в субботу все транспортные средства не поместились на паром, то были организованы дополнительные рейсы из Рохукюла на Хельтермаа в 11:30 и обратно в 13 часов.

На борту паромов TS Laevad действуют ограничения и правила, ношение маски обязательно. Магазин и кафе работают только на вынос, есть в пассажирском салоне нельзя.

На судне можно передвигаться и сидеть за одном столом только вдвоем или своей семьей. С другими людьми следует соблюдать дистанцию в два метра. Также закрыты игровые комнаты.

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