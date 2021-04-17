Картина дня: детали поножовщины в Таллинне, приключения эстонского туриста в Дубае и похороны принца Филиппа

Кая Каллас: у всех есть право на физическую неприкосновенность

Ставшая премьер-министром после двух лет ожидания Кая Каллас, по ее собственным словам работает под напряжением даже лучше, чем в нормальных условиях. Читать далее...

Вышедший на свободу пожизненно осужденный: 18 лет назад я переродился. Все, что было до этого, не считается

Солнечным пятничным утром в без пяти минут десять за спиной мужчины, который большую часть своей жизни провел за решеткой, закрылась дверь Тартуской тюрьмы и он оказался на свободе. Как известно, заключенный, который в последний раз отправился в Эстонии отбывать наказание еще в советское время, последние семь лет провел в Тартуской тюрьме. Читать далее...

В Эстонии выявлено 333 новых зараженных, скончались 12 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5181 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 333, то есть 6,4% от общего количества. Читать далее...

Приключения коронапозитивного туриста в Дубае: пытаться выбраться оттуда можно месяцами

Житель Таллинна Антон Ильин поделился историей своего неожиданно затянувшегося путешествия в Дубай. Случиться это может с каждым – неважно, в какую страну вы отправляетесь на отдых. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Так чья там волосатая рука?

На этой неделе совсем не странным образом совпали два события: противники поправок к Закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями и примкнувшие к ним разношерстные прекратили собираться у парламента и на площади Свободы, а партия EKRE отметилась в опросах небывалым ростом популярности. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 14-летняя Энели Ефимова стала новой олимпийской надеждой Эстонии

Неделю назад восьмиклассница из Силламяэ, которая теперь учится в Таллинне, вновь установила новый рекорд Эстонии по плаванию. Ее время уложилось в олимпийский норматив А, таким образом Энели Ефимова получила право представлять Эстонию на олимпийских играх в Токио, до которых остается уже меньше 100 дней. Читать далее...

ФОТО 〉 Поножовщина в таллиннском хостеле: двое пострадавших, нападавший пустился в бега

В пятницу, 16 апреля, около 19.15 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне в хостеле на улице Масина напали на 21-летнего и 20-летнего иностранцев, угрожали им похожим на оружие предметом и одного из них ударили ножом. Нападавший пустился в бега. Читать далее...

Постоялец злополучного хостела Вальдур: «Страшное место. Никому не рекомендую»

В пятницу в 19:16 полиция получила сообщение о ссоре и драке с применением холодного оружия в хостеле в центре Таллинна. Портал Elu24 рассказывает, что, собственно, такое - хостел House и как его постояльцы отзывались об этом месте для ночлега совсем недавно. Читать далее...

Юри Ратас: есть надежда провести лето без ограничений

У нас есть возможность провести это лето нормально – так, как мы привыкли в предыдущие годы, сказал спикер парламента Юри Ратас. Читать далее...

Таллинн строится: дом-бутик в тени «Космоса» и его веселые строители

Стенд с информацией о продаже квартир в строящемся «butiikkortermaja43B» расположен на Пярнуском шоссе. Стало очень интересно, что же такого «бутикового» в очередной новостройке центра Таллинна. Читать далее...

Его жизнь только начала налаживаться: воспоминания друга о трагически погибшем 32-летнем уроженце Таллинна

В четверг, 8 апреля, вечером в районе Лауласмаа в море произошел связанный с каякингом несчастный случай, в результате чего погибли двое 32-летних мужчин. Один из них — родившийся и выросший в Таллинне Тоомас Тоотс, прощание с которым прошло вчера. Читать далее...

Письмо Путину: мировые знаменитости вступились за Навального

Более 70 известных во всем мире писателей, артистов и ученых обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить необходимое лечение оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в заключении. Читать далее...

Его прощальный поклон. Похороны принца Филиппа: традиции, протокол и коронавирус