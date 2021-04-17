Фото и видео ⟩ Принца Филиппа проводили в последний путь

В часовне святого Георгия в Виндзоре прошли похороны принца Филиппа - супруга королевы Великобритании Елизаветы II.

По завершении церемонии гроб с телом принца Филиппа опустили под пол часовни. Во время прямой трансляции в этот момент показали волынщика, исполняющего музыку и медленно выходящего из часовни.

После этого участники церемонии начали расходиться, останавливаясь на пути к выходу, чтобы почтительно склонить голову и попрощаться с покойным.

На похоронах из-за коронавирусных ограничений присутствовали только члены королевской семьи.

Сообщалось, что принц Филипп просил, чтобы его похороны прошли с минимумом шума, но в церемонии будут черты, привнесенные лично герцогом.

Гроб с его телом провезли на сравнительно небольшое расстояние на автомобиле лендровер, в создании которого герцог принимал участие. Сверху на гроб положили его личный штандарт, отражающий его наследие греческого принца и британские титулы. Адмиральская фуражка и сабля герцога были положены на гроб сверху.