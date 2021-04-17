Прямая трансляция ⟩ Принца Филиппа провожают в последний путь

Церемония прощания с супругом королевы Великобритании Елизаветы II начнется с минуты молчания. Похороны пройдут в часовне Святого Георгия при королевском Виндзорском замке под Лондоном, Елизавета II приедет в часовню отдельно. Церемония пройдет без проповеди, как того желал сам покойный принц.

Простых британцев просят не подъезжать к замку во время церемонии. Для выражения соболезнований королевской семье открыт специальный сайт.

Сообщалось, что принц Филипп просил, чтобы его похороны прошли с минимумом шума, но в церемонии будут черты, привнесенные лично герцогом.

Гроб с его телом, который сейчас находится в личной часовне королевской семьи в Виндзорском замке, провезут на сравнительно небольшое расстояние на автомобиле лендровер, в создании которого герцог принимал участие.

Сверху на гроб положат его личный штандарт, отражающий его наследие греческого принца и британские титулы. Адмиральская фуражка и сабля герцога будут положены на гроб сверху.