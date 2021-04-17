Фото: самая дешевая дача в Эстонии

На участке площадью 465 м2 находится летний домик площадью 16,7 м2. Строение в плохом состоянии, электричества в нем нет, а воду садовое товарищество подает только летом. За дачу просят 3350 евро.

Дача в Йыхви. ФОТО: KV.EE

Однако земля приватизирована, а все технические данные строения, а также проект, занесены в Регистр строений, что очень важно для оформления сделки.