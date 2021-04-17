Сб, 17.04.2021
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Фото: самая дешевая дача в Эстонии

Дача в Йыхви. ФОТО: KV.EE

Из выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE дач самой дешевой является объект, расположенный на окраине Йыхви.

На участке площадью 465 м2 находится летний домик площадью 16,7 м2. Строение в плохом состоянии, электричества в нем нет, а воду садовое товарищество подает только летом. За дачу просят 3350 евро.

Дача в Йыхви. ФОТО: KV.EE

Однако земля приватизирована, а все технические данные строения, а также проект, занесены в Регистр строений, что очень важно для оформления сделки.

С фотографиями объекта можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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