Фото: самая дешевая дача в Эстонии
Из выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE дач самой дешевой является объект, расположенный на окраине Йыхви.
Из выставленных на продажу на портале недвижимости KV.EE дач самой дешевой является объект, расположенный на окраине Йыхви.
На участке площадью 465 м2 находится летний домик площадью 16,7 м2. Строение в плохом состоянии, электричества в нем нет, а воду садовое товарищество подает только летом. За дачу просят 3350 евро.
Однако земля приватизирована, а все технические данные строения, а также проект, занесены в Регистр строений, что очень важно для оформления сделки.
С фотографиями объекта можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.