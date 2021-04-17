Видеоопрос ⟩ Правильно ли полиция себя вела во время протестов?

Почти две недели проходили протесты против поправок, которые позволили бы полицейским штрафовать нарушителей коронавирусных ограничений (на данный момент только Департамент здоровья может начать производство в отношении нарушителей). Протест в прошлое воскресенье закончился тем, что пятерых человек увезли в отделение.

Руководитель кризисного штаба Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер сказал Postimees, что в воскресенье возникли ситуации, когда к указаниям полицейских не прислушивались, а чиновников оскорбляли и провоцировали.

Было ли поведение полицейских оправданным?

Свен считает, что действия полиции плохо регулировались: «Не было договоренности между собой, как организовать всё».

Кади также заявила, что плохо относился к поведению сотрудников правоохранительных органов. «Мама, что была с ребенком... я сама мать. То, как Кая Каллас ответила на это... У нас все еще есть свобода слова. Значит напишите в конституции, что эта маска должна быть», — сказала Кади.

«Я считаю, что поведение полиции было правильным, мне кажется, протест антимасочников немного неправильный. Маски полезны для нашего же блага», — сказала Янне.

«Я тоже считаю, что мы должны слушать ученых и врачей», — добавила Хильда-Мария.

Стен сказал, что он не согласен с тем, что происходило на протестах. «Это на мой взгляд чересчур», — сказал Стен о действиях полицейских.

Август тоже не поддерживает поведение полицейских: «Очень плохо. Делают вещи, которые делать нельзя», — сказал он, добавив, что ранее полицию не осуждал.

Эрвин в то же время считает, что сама полиция не делает людям плохого, поскольку она просто выполняет свою работу. Эне также заявила, что поддерживает работу полиции: «В этом нет ничего плохого».

Виллем сказал, что, хотя он мало что знает о том, что произошло, но его друзья-скейтбордисты были счастливы, когда протестующих разогнали с площади Вабадузе.